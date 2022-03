REPLAY - Ecoutez le résumé d'US Orléans-Cholet (0-0) dans les conditions du direct

L'US Orléans et Cholet se sont neutralisés ce vendredi (0-0), au terme d'une bien terne 26ème journée de National, marquée par les approximations techniques. Mais l'USO et les Choletais ont eu quelques situations, c'est à réécouter avec les commentaires de France Bleu Orléans.

On a réussi à trouver des opportunités dans un match qui en a cruellement manqué ! Après un triste 0-0 au stade de la Source ce vendredi entre l'US Orléans et Cholet, les 22 joueurs ont essuyé quelques sifflets de la part des spectateurs loirétains, déçus de la prestation des deux équipes, en particulier de la qualité technique. S'il ne s'est (presque) rien passé en deuxième mi-temps, mis à part une frappe dévissée de Fred Dembi, la première période a été un peu plus intéressante, avec notamment deux occasions franches d'Ibrahim Sangaré, sans succès.

C'est à réécouter dans les conditions du direct avec les commentaires de France Bleu Orléans.

Avec ce nouveau match nul et cette cinquième rencontre de suite sans victoire, l'USO reste 11ème du classement et devrait vraisemblablement se battre pour une place d'honneur d'ici la fin de saison. Les hommes de Xavier Collin tenteront de se racheter le 26 mars prochain à Avranches, le 13ème.