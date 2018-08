Caen, France

Timo Stavitski est arrivé l'hiver dernier en Normandie en provenance du championnat de Finlande. A 19 ans, le milieu offensif

va connaître sa première saison pleine avec le SM Caen.

"Bien sûr, c'est mieux pour moi de commencer l'entraînement avant le début de la saison.C'est mieux de pouvoir me préparer avec l'équipe. Je peux mieux la ressentir. Je pense que cette saison va être meilleure enfin je l'espère. Je vais tout faire pour qu'elle soit meilleure."

Timo Stavitski a fait dix apparitions en Ligue 1 et inscrit son premier but en Coupe de France à Metz. Après avoir vécu au centre de Formation du club, le jeune finlandais s'est choisi un appartement non loin du Stade et du centre d'entraînement. Il dit ne pas être affecté par l'éloignement de sa famille et de son pays.

"L'année dernière, j'ai joué dans l'équipe la plus au Nord de la Finlande (Rovaniemi). C'était loin de chez moi donc j'ai eu là-bas une sorte d'entraînement. Mais bien sûr ici il y a une langue différente, de meilleurs clubs de foot et bien sûr cela a été dur les deux premiers mois mais j'aime bien.

"Je n'ai pas à me plaindre. Pour n'importe quel footballeur Finlandais, c'est un rêve de pouvoir jouer à l'étranger dans un grand club. Il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre."