REPLAY - National : réécoutez la défaite de l'US Orléans dans le chaos à Sète (1-0)

La fin de match de l'US Orléans a encore été animée. Malheureux contre Châteauroux, l'USO a de nouveau été battue dans les derniers instants de la partie ce vendredi à Sète, lors de la 31ème journée de National. Défaite 1-0 sur un but de Hakkar à la retombée d'un corner à la 94ème minute de jeu. Une fin de rencontre entachée d'un arbitrage contestable, avec un pénalty offert aux Sétois, arrêté puis à retirer et de nouveau stoppé par Franck L'Hostis. Mais entretemps, Cédric Yambéré s'est fait exclure pour deux cartons jaunes reçus coup sur coup pour contestation. De quoi aider une équipe de Sète, toutefois plus entreprenante que les Loirétains.

L'USO va tenter de redresser la barre vendredi prochain à domicile face à une équipe qui vise toujours la place de barragiste pour la Ligue 2 : Bourg-en-Bresse.