REPLAY - National : revivez la victoire de l'US Orléans face au Mans (2-1) dans les conditions du direct

L'US Orléans s'est imposée ce vendredi face au Mans, lors de la 28ème journée de National. Un succès face au sixième du classement alors que les Sarthois ont rapidement ouvert le score. Mais l'USO a encore retourné la situation. C'est à réécouter avec les commentaires de France Bleu Orléans.

C'est désormais une spécialité orléanaise. Après Boulogne-sur-Mer, Sedan et Avranches, l'USO s'est à nouveau imposée alors qu'elle avait rapidement concédé l'ouverture du score. Face au Mans, lors de la 28ème journée de National les joueurs de Xavier Collin ont été cueillis à froid au stade de la Source avec le but contre son camp inscrit par Cédric Yambéré sur un corner très bien tiré par Issouf Macalou. Mais comme à Avranches, il n'a fallu que deux minutes aux Orléanais pour renverser des Manceaux sixièmes du championnat et toujours candidat au podium.

Ibrahim Sangaré (avec six buts il est désormais le meilleur buteur orléanais) a d'abord égalisé grâce à une offrande de Stone Mambo sur la première véritable opportunité de son équipe à la 38ème minute avant qu'Esteban Lepaul (son cinquième but de la saison)ne double la mise sur un excellent centre de Florian Lapis (première passe décisive) à la 40ème minute.

L'USO neuvième

La deuxième mi-temps a elle été marquée par deux buts refusés et cet imbroglio autour du pénalty provoqué par Mohamed Cissé. D'abord signalé hors-jeu par l'arbitre assistant, ce dernier a été déjugé par l'arbitre principal qui a accordé un penalty aux Orléanais finalement raté par Esteban Lepaul. Trois buts et des faits de jeu à réécouter dans les conditions du direct avec les commentaires de France Bleu Orléans.

Grâce à ce succès, le dixième de la saison, l'USO remonte à la neuvième place (en attendant le résultat de Laval-Sedan ce lundi) et passe la barre des 40 points. Prochaine échéance face à une équipe qui lutte, non pas pour la montée, mais pour sa survie : Créteil. Les Franciliens sont 15èmes à deux points du premier non-relégable, Sète.