REPLAY - National : revivez le dernier match à l'extérieur de l'US Orléans, à Sedan (1-0)

L'US Orléans s'est inclinée ce vendredi sur la pelouse de Sedan (1-0), lors de la 33ème journée de National. Malgré une rencontre globalement dominée et maîtrisée, l'USO s'est fait surprendre sur l'une des seules occasions ardennaises. C'est à réécouter avec les commentaires de France Bleu Orléans.

L'US Orléans a perdu pour sa dernière sortie de l'année, ce vendredi, au stade Louis Dugauguez de Sedan (1-0), lors de la 33ème journée de National. 11ème défaite de la saison pour des Loirétains qui auraient mérité mieux. L'USO a dominé de la dixième à la 60ème minute avant de se faire surprendre sur la deuxième opportunité ardennaise, sur une frappe en angle fermé dans les six mètres, de Stacy Misiatu. Le milieu sedanais était en embuscade et a profité d'une erreur d'appréciation de Nicolas Saint-Ruf sur un centre d'Antar Yalaoui venu de la droite

Les hommes de Xavier Collin, suspendu six matchs après son coup de sang à Sète, sont aussi tombés sur un grand Geoffrey Lambet, à la parade par (au moins) deux fois devant Esteban Lepaul. D'abord sur une tête après un corner de Loïc Goujon, puis sur une magnifique reprise de volée, alors que le jeune attaquant orléanais avait été parfaitement trouvé par Nicolas Saint-Ruf.

Une issue frustrante, à réécouter dans les conditions du direct, avec les commentaires de France Bleu Orléans.

Dans les chiffres, l'USO n'a donc plus gagné depuis un mois et voudra finir sur une bonne note vendredi prochain, le 13 mai, face à Laval, le champion de National, au stade du Grand Clos de Saint-Pryvé, pour la 34ème et dernière journée de cette saison 2021-2022.