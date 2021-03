REPLAY - OGC Nice - AS Monaco : il y a un an Kasper Dolberg coulait le Rocher

A la veille du derby OGC Nice - AS Monaco ce lundi en 16e de finale de la Coupe de France, on se replonge un an en arrière. Le 7 mars 2020 l'Allianz Riviera était pleine, Dolberg avait les cheveux longs et à la fin le Gym passait devant le Rocher. Définitivement. Ça mérite bien un Replay !