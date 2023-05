REPLAY - Pascal Dupraz, entraîneur du DFCO, dans 100% Sport

Le nouvel entraîneur du DFCO, Pascal Dupraz, était l'invité de 100% Sport sur France Bleu Bourgogne, jeudi 18 mai 2023, à deux jours d'un match capital pour le maintien, à Nîmes. Tous les sujets ont été abordés avec ce personnage atypique et bien connu du football français : la dynamique de son équipe, son style de jeu, son management, sa communication, son avenir (ou non) à Dijon. Pour finir sur une savoureuse interview du tac-au-tac.

La dynamique actuelle : "On n'a pas le droit à l'erreur"

Pascal Dupraz est toujours invaincu depuis son arrivée à la tête de l'équipe début avril, avec trois victoires et trois matchs nuls, soit 12 points engrangés en six matchs - le DFCO était à 0,9 point de moyenne avant son arrivée."On n'a pas le droit à l'erreur, nous en tout cas. Cela fait bientôt sept matchs que nous sommes là, et on n'avait pas le droit à l'erreur dès le premier match. Chaque match est un tournant, mieux on négocie le virage, plus ça tourner, et là ça commence à tourner sec".

Quel est l'état de forme de Bryan Soumaré, l'un des hommes en forme de cette opération maintien ? "J'avais un peu d'inquiétude, il a pris un mauvais coup sur une cheville, et ça va bien, il est bien soigné. Il a envie d'être parmi nous, c'est prépondérant. Il sera avec nous au dernier entraînement ce vendredi".

Sur l'opposition face à Nîmes qui se profile samedi (Dijon à deux points du premier non-relégable, Nîmes à sept points) : "Je n'ai pas d'opinion sur les adversaires, j'ai tellement à faire avec les garçons que je coache. C'est un match de fin de saison, avec des joueurs qui, pour la plupart, s'il était avéré que Nîmes descend en National, voudraient se montrer. Je ne m'attends pas à autre chose, personne ne nous fait de cadeaux".

On a souvent regretté un DFCO incapable de renverser un match, ce qui a changé depuis l'arrivée du Haut-Savoyard. A-t-il trouvé une équipe avec des leaders ? "On a désigné des leaders. Et j'en ai rajouté un, tant il est exemplaire à l'entraînement, c'est Cheick Traoré. Il est devenu le sixième capitaine du DFCO. Il est un acteur de fin de match prépondérant, je le sentais impatient, et donc je lui ai filé cette mission. Il est le capitaine des acteurs de fin de match".

Pascal Dupraz et son projet de jeu : "Ce qui m'importe, c'est le spectacle, et que les supporters, les spectateurs, les suiveurs, ne s'ennuient pas"

Comment Pascal Dupraz définirait-il son projet de jeu ? "Ce qui m'importe, c'est le spectacle, et que les supporters, les spectateurs, les suiveurs, ne s'ennuient pas. Ils se sont quelquefois ennuyés lorsque mes équipes se sont produites. Un jeu résolument tourné vers l'offensive, avec beaucoup de sécurité défensivement. Avec un équilibre. Dès qu'on peut, on se projette vers l'avant".

Que voudrait-il voir en plus sur les trois derniers matchs de son équipe ? "On pourrait s'améliorer encore, dans la tenue, le rythme que l'on impose dans le match. Quelquefois y a des séquences où l'on disparait encore un peu trop. Mais ça s'améliore, il faut le reconnaitre. Sur les six matchs, nous sommes le troisième total de Ligue 2. Je me dis que si on continue comme ça, je me dis que peut-être, on pourrait avoir le meilleur total de points sur les neuf matchs. Ça m'irait bien, ce serait synonyme de maintien".

Le DFCO version Dupraz n'hésite pas à dégager le ballon quand il y a danger, au détriment d'une construction depuis sa surface de réparation. "Quand il y a le feu, c'est toujours les pompiers qu'on appelle, il faut éteindre l'incendie. Les esthètes qui repartent dans la surface de réparation ... la nouvelle règle qui permet de jouer les six mètres dans la surface, pour moi c'est une hérésie. J'ai 61 ans bientôt, je ne suis pas là pour plaire, si j'avais dû le faire, je l'aurais fait avant. Je suis là parce que j'ai une mission à tenir, elle n'est pas remplie encore. Je ne suis pas là pour séduire les grands clubs, ils seraient venus avant. Aujourd'hui, la mode, c'est de ne surtout pas dire : "Il faut défendre". Dès lors que vous prononcez cela, vous êtes foutus".

"Parlons de beau jeu. Qu'est ce que le beau jeu ? Peut-être, pour certains, se faire passer entre les deux défenseurs centraux 250 fois le ballon dans le match, à 80 mètres du but adverse, peut-être qu'on pourrait dire : "la possession, on a maitrisé". En fait ils n'ont maitrisé rien du tout. On ne peut ressembler à Manchester City, parce que c'est 500 briques par année d'investissement pour Guardiola qui est un super entraîneur mais qui en plus de ça a les moyens".

Un jeu plus demandeur sur le plan physique ? "On a affuté les joueurs, et on les a préparé à ce que je souhaite. Un footballeur doit s'exprimer à 100% de son potentiel pendant 38 journées, c'est ça bien vivre son métier. Le métier de footballeur professionnel, extrêmement bien rémunéré. Je trouve qu'il est dommage d'en garder sous le pied. Les joueurs sont là pour être les meilleurs possibles, se "défoncer", avec intelligence - on n'est pas obligé de courir contre le mur des tribunes, on peut aussi réfléchir à notre manière de procéder".

Se sent-il sous-coté ? "Beaucoup me cotent correctement. Il y a certains olibrius qui se payent ma tronche à chaque fois. C'est leur trip. Il y en a c'est les gonzesses, et puis il y en, c'est Pascal Dupraz".

Le management "participatif" de Pascal Dupraz

L'attaquant du DFCO, Mickaël Le Bihan , disait : "Pascal Dupraz entre dans nos têtes". Par quel chemin entre-t-il ? "Par la réflexion. Je dis souvent, et je suis mal perçu quand je le dis, je suis doté comme nous tous d'une certaine forme d'intelligence. Tout ce que je m'attache à faire, c'est faire opérer la logique. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit aux joueurs : "Est-ce que vous voulez être les pitres de la Côte-d'Or ? Ou est-ce que ça vous dirait d'être, pendant peu de temps, les héros ? Il n'en tient qu'à vous, il suffit que vous vous mettiez les idées à l'endroit et que vous ayez un projet commun".

Pourquoi ne va-t-il jamais dans le vestiaire des joueurs, au centre d'entraînement ? "C'est pour moi un lieu sacré. Je n'y vais jamais .... lorsqu'ils sont là. De temps en temps, j'y vais pour m'apercevoir, si c'est bien rangé et propre. Pour l'instant je ne suis pas intervenu, mais j'y vais sans qu'ils ne me voient".

La communication : "Je ne me fais pas marcher sur les pieds"

Pascal Dupraz, c'est une communication à part dans un monde du football qui a tendance à s'aseptiser. Clivante, singulière ... et très calculée. Il se sert notamment des interventions dans la presse en espérant des effets positifs sur ses joueurs. "Je profite de votre relais pour faire passer des messages, qu'ils n'ont peut-être pas écoutés pendant mes prises de parole à l'intérieur du club".

L'entraîneur du DFCO cultive aussi ce côté seul contre tous. L'idée qu'il serait le petit qui va embêter les gros. Le village Gaulois face à l'Empire Romain. "Je suis Savoisien, je ne suis pas Gaulois du tout", corrige-t-il. "Je ne me fais pas marcher sur les pieds, c'est le caractère des Savoyards".

Est-ce qu'un documentaire est en préparation sur la mission maintien du DFCO, comme cela avait été le cas à Toulouse ? Ou plus récemment chez les Verts (jamais diffusé) : "C'est une vue de l'esprit, je ne savais pas qu'à Saint-Etienne il y avait des reportages en préparatif. Je pense qu'il aurait fallu qu'on me demande, à un moment donné, mon avis. Ça devait être encore une élucubration d'un de mes "amoureux".

Travaille-t-il plus sereinement à Dijon que par le passé à Caen ou Saint-Etienne, où les passions étaient plus dévorantes ? "On m'a toujours laissé travailler, je n'ai pas à me plaindre. Le dernier en date, c'était un échec, j'ai mal vécu la descente de l'AS Saint-Etienne. Quand je suis arrivé, l'équipe était dernière, elle avait 12 points. On a marqué 20 points, on a réussi à aller aux barrages, malheureusement en manquant un pénalty, l'équipe est descendue en Ligue 2. Les supporters ont envoyé des fumigènes, ont chargé, tout ce que je déteste du football et du sport et du football en particulier".

Pascal Dupraz reste évasif sur son avenir :"Chaque chose en son temps"

C'est la question posée par un auditeur en direct dans l'émission, et c'est celle que tous les supporters se posent : Pascal Dupraz sera-t-il encore l'entraîneur du DFCO la saison prochaine ? "J'ai accepté une mission, elle est sur neuf matchs. Et je sais qu'Olivier Delcourt, le président, ne se pose pas non plus la question de si on continue à collaborer. Chaque chose en son temps". La porte n'est pas totalement fermée.

Et si le DFCO venait quand même à descendre en National ? "Ce sont les aventures humaines qui m'importent. À partir du moment où je vis des aventures humaines ... c'est aussi quand un club est dans les bas fonds, et être capable de le redresser. Autant pour l'un que pour l'autre, cette question mérite d'être posée, mais il n'y a pas plus de chance que je reste en Ligue 2 ou en National, comme il n'y en a pas moins". Réponse de Normand pour le Haut-Savoyard, qui rappelle son besoin de se faire opérer des deux hanches prochainement.

Interview à une touche de balle

Si j'vous dis ...

Dijon, la ville : le tram, très pratique. La ville a du cachet, du goût.

Olivier Delcourt : bonhommie. Il ne voulait pas me voir, d'après mes agents, j'étais souvent proposé mais il n'avait pas des termes élogieux me concernant.

Omar Daf : un très bon entraîneur, qui s'aperçoit que ce métier est extrêmement périlleux et difficile.

Saint-Etienne : regret de ma vie. J'y croyais, vraiment. Personne n'y croyait, c'était pire qu'ici. Et puis le montagnard est arrivé et ils ont commencé à tous y croire. J'ai passé deux mois où j'étais en grande difficulté, mon épouse ne me reconnaissait plus.

Johan Cruyff : quel joueur ! Exceptionnel, mon idole de jeunesse. J'ai pleuré en 1974, quand les Pays-Bas perdent contre les Allemands. Je pleurais, j'avais 12 ans, mes premières émotions de foot.

Manchester United : Alex Ferguson, idole chez les entraîneurs.

Entraîner des stars : je voudrais bien que les présidents essayent une fois. J'aimerais bien essayer. Probablement, je n'y arriverais jamais, on ne me donnera jamais un challenge comme celui-ci.

Des contacts avec un "grand club" ? : à Toulouse, au bout de dix matchs, je peux m'en aller dans un grand club qui joue la Ligue des champions, dans un pays étranger. Mais je refuse. Tous les supporters avaient mon masque dans les tribunes, et je ne voulais pas quitter le navire. L'année plus tard, rebelote. Ma fidélité a fait que je suis resté. C'est mon karma, je ne regrette rien. Je ne dirais pas quel club, des fois qu'il revienne (rires)

Sélectionneur national : de la Savoie oui tout de suite. On m'a déjà proposé des sélections exotiques. Oui , peut-être un jour.

Retraite : j'ai envie de bosser, mais pas de sucrer les fraises. L'entraîneur avec les hanches défoncées ... il va falloir le réparer, apparemment c'est réparable. L'âge fait qu'on dysfonctionne ou qu'on est dissonant par rapport aux jeunes générations. Pour l'instant apparemment je ne le suis pas, les gamins me trouvent assez marrant, les joueurs me trouvent sympa, avec de l'humour.

Les réseaux sociaux : j'ai stoppé les réseaux sociaux. Mon fils s'en occupait. Je me prenais des tacles assassins, ça faisait du mal à ma famille, j'ai dit stop, on arrête.

