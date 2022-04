REPLAY - Réécoutez la cruelle défaite de l'US Orléans contre Châteauroux (1-2) dans les conditions du direct

L'US Orléans a concédé sa neuvième défaite de la saison ce vendredi au stade de la Source lors de la 30ème journée de National face à Châteauroux. Un revers 2-1 dans le derby du Centre - Val de Loire concédé dans les derniers instants. C'est à réécouter avec les commentaires de France Bleu Orléans.

Après les retournements de situation à Avranches et face au Mans, l'US Orléans a subi plus ou moins ce qu'elle a fait subir à certains de ces adversaires, ce vendredi au stade de la Source. Les voisins de la Berrichonne de Châteauroux ont puni les Loirétains dans les derniers instants de cette 30ème journée de National, avec une nouvelle réalisation (la 18ème) du meilleur buteur du championnat, Thomas Robinet à la 91ème minute de jeu. Une victoire qui condamne l'USO à une place dans le ventre mou, alors que les Castelroussins sont encore à portée de fusil du podium.

Ce sont d'ailleurs les hommes de Mathieu Chabert qui ont ouvert le score, sur une belle frappe en pivot du jeune et excellent Siriné Doucouré (19'), mais moins de cinq minutes plus tard, Esteban Lepaul a inscrit son septième but de la saison (23'). L'attaquant formé à Lyon a repris au premier poteau un corner de Loïc Goujon. Légèrement dévié, le ballon a trompé la vigilance de Paul Delecroix. Le buteur orléanais était même proche de faire passer son équipe devant en fin de première mi-temps. Sa tête a terminé sur la barre après un centre bien travaillé d'Hicham Benkaïd.

Une occasion et un but pour Robinet

Dans une seconde période moins emballante, l'USO a eu quelques opportunités, notamment sur une frappe de loin de Liamine Mokdad ou sur un lob astucieux d'Hicham Benkaïd, qui a frôlé la transversale. Mais les Berrichons ont finalement arraché la victoire sur l'une de leurs seules grosses opportunités en deuxième mi-temps. La première de Thomas Robinet (91').

Un scénario cruel, à réécouter dans les conditions du direct, avec les commentaires de France Bleu Orléans.

L'US Orléans retombe à la neuvième place, deux points derrière le Stade briochin, vainqueur 3-0 à Cholet. Les Loirétains se déplaceront à Sète vendredi prochain, premier non-relégable et en grand danger de relégation.