REPLAY - Revivez la Tribune 100% USO de ce lundi 13 décembre avec le président Philippe Boutron

Le président de l'US Orléans, Philippe Boutron était l'invité de la Tribune 100% USO ce lundi 13 décembre en Facebook live sur France Bleu Orléans. Autour de la table, notre consultant football Joël Germain, ancien joueur et ancien coach de l'USO et Patrick Paumier de la République du Centre.

On est revenu notamment sur le bilan à la mi-saison, sur les mouvements durant le mercato hivernal et sur l'avenir du club et le statut professionnel du club. Revivez la Tribune 100% USO dans les conditions du direct.