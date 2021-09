REPLAY - Revivez la Tribune 100% USO de ce lundi 20 septembre

Dans la Tribune 100% USO de ce lundi 20 septembre, avec l'ancien orléanais Pierre Bouby, notre consultant Joël Germain, James supporter orléanais et Ikram Adjabi, attaquante des féminines de l'USO, on est revenu notamment sur le match nul de l'US Orléans face à Annecy et l'avenir du coach orléanais.