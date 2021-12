REPLAY - Revivez la Tribune 100% USO de ce lundi 6 décembre avec le coach de l'US Orléans Xavier Collin

L'entraîneur de l'US Orléans, Xavier Collin, était l'invité de la Tribune 100% USO ce lundi 6 décembre sur France Bleu Orléans. Autour de la table, notre consultant Joël Germain et les deux joueuses de l'USO Féminines, Kenza Abidi et Charlotte Noël. On parle bilan de mi saison et actu des féminines.