Mohamed Cissé (USO) reconnaît ne pas avoir "fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche bien" au RC Lens

Mohamed Cissé était l'invité de la Tribune 100% USO ce lundi sur France Bleu Orléans. Au menu avec le jeune attaquant orléanais : le difficile match nul face à Cholet (0-0), ses causes et ses conséquences. Mais il a aussi été question de son parcours et de son admiration pour Ronaldinho.

Pourquoi l'US Orléans est-elle passée à côté de son match face à Cholet (0-0) vendredi ? Voilà ce à quoi a dû répondre Mohamed Cissé ce lundi dans la Tribune 100% USO en Facebook Live. Selon l'attaquant orléanais tout n'était pas à jeter lors de cette prestation des Loirétains, et il faudra "prendre les éléments qui ont mal été faits durant ce match et les bonifier face à Avranches. C'était un match qui doit compter comme expérience", selon l'ancien lensois.

Il a d'ailleurs été question du parcours de Mohamed Cissé (à partir de 25'00), de son arrivée à Laval à 16 ans, à son premier contrat pro au RC Lens, où le Francilien reconnaît ne pas avoir "fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche bien" lors de son passage, ce qui l'a empêché de s'y imposer. Avec les Sang et Or, l'ailier a notamment été coaché par l'actuel entraîneur de l'équipe première Franck Haise : "j'ai un regret, c'est que je ne me suis pas rendu compte de tout ce qu'il voulait m'apprendre. A la fin, tu te dis 'ah oui il était derrière moi à ce point là mais pour mon bien', alors que sur le moment je me suis entêté en pensant que j'avais raison".

Ronaldinho comme idole

Dans la dernière partie de l'émission (à partir de 37'00), Mohamed Cissé a dévoilé son idole dans le football, un certain Ronaldinho, et a également révélé quel joueur de l'USO met le plus de coups à l'entraînement.

Un Facebook Live aux côtés de Vincent James, animateur des soirées foot sur France Bleu Orléans, et Raphaël Coquel, journaliste à la rédaction des sports de la République du Centre, à revoir dans les conditions du direct.

