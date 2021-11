REPLAY - Revivez la Tribune 100% USO de ce lundi 8 novembre avec Timothé Nkada, Laurène Martin et Solène Ninot

L'attaquant de l'US Orléans, Timothé Nkada, était notre invité dans Tribune 100% USO ce lundi, avec l'attaquante Solène Ninot et la milieu de terrain Laurène Martin. On est revenu notamment sur la victoire de l'USO face à Créteil, la défaite de l'USO féminine face à Lens et les carrières de chacun.