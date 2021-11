Le milieu de terrain de l'US Orléans, Tidiane Keita, était l'invité de la Tribune 100% USO ce lundi 22 novembre sur France Bleu Orléans. Il était accompagné de Sarah Chalabi, milieu de terrain à l'USO, Elisa Cardoso, latérale, Joël Germain notre consultant et Arnaud Zyomech des Drouguis.

REPLAY - Revivez la Tribune 100% USO du lundi 22 novembre avec Tidiane Keita, Sarah Chalabi et Elisa Cardoso

Arnaud Zyomech des Drouguis, Joël Germain, Tidiane Keita (au deuxième rang de gauche à droite), Sarah Chalabi et Elisa Cardoso (au premier rang de gauche à droite).

Le milieu de terrain de l'US Orléans, Tidiane Keita, était l'invité de la Tribune 100% USO ce lundi 22 novembre sur le Facebook de France Bleu Orléans. Il était accompagné de Sarah Chalabi, milieu de terrain à l'USO, Elisa Cardoso, latérale à l'USO, Joël Germain, ancien joueur, ancien coach de l'USO notre consultant sur France Bleu Orléans et Arnaud Zyomech le président des Drouguis.

On est revenu ensemble sur la défaite à Châteauroux, 1-4, dans le Centrico, sur le match du 8e tour de la Coupe de France face à Poitiers, sur le carton de l'USO Féminines au 1er tour fédéral de la Coupe de France et sur le dossier supporter en tribune après l'arrêt du match ce dimanche entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille.

Revivez cette Tribune 100% USO en vidéo dans les conditions du direct.