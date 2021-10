REPLAY - Revivez la Tribune 100% USO du lundi 25 octobre avec l'attaquant de l'US Orléans Fabien Ourega

L'attaquant de l'US Orléans, Fabien Ourega, était l'invité de la Tribune 100% USO ce lundi 25 octobre. Avec nous, en studio, notre consultant foot Joël Germain et Romain du Petit Ballon Jaune. On est revenu notamment sur le match nul d'Avranches, la Coupe de France et la carrière de Fabien Ourega.

L'attaquant de l'US Orléans, Fabien Ourega, était l'invité de la Tribune 100% USO ce lundi 25 octobre. Avec nous, en studio, notre consultant foot, ancien joueur et ancien entraîneur de l'USO, Joël Germain et Romain du Petit Ballon Jaune. On est revenu notamment sur le match nul d'Avranches lors de la dernière journée au stade de la Source, 0-0 la Coupe de France et la carrière de Fabien Ourega.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi REPLAY - Revivez la Tribune 100% USO du lundi 18 octobre avec Hicham Benkaïd et Sarah Chalabi