REPLAY - Revivez la Tribune 100% USO du lundi 30 août avec le président de l'US Orléans, Philippe Boutron

Le président de l'US Orléans Philippe Boutron était l'invité de France Bleu Orléans ce lundi 30 août pour le grand retour de la Tribune 100% USO, l'émission consacrée à l'US Orléans. On est revenu notamment sur les quatre premiers matches de l'USO, sur le mercato et sur la suite du championnat.

Le bilan des quatre premiers matches

Avec pour le moment une victoire, deux nuls et une défaite en National, le bilan est moyen pour l'USO affirme le président. "Ce n'est pas suffisant, si on veut avoir des ambitions il faut être souverain chez nous et j'espère qu'il n'y aura pas de syndromes à domicile", précise-t-il. Pour comparer, "on a fait un meilleur match à Boulogne que face à Chambly", ajoute le président Boutron qui aurait aimé avoir un bilan comptable un peu meilleur. Au passage, il confirme que le club a demandé une année professionnelle supplémentaire en cas de non remontée en Ligue 2 au terme de cette saison.

Le mercato orléanais

Philippe Boutron confirme ce lundi soir la venue du milieu offensif Fabien Ourega, "on est très heureux de l'accueillir". Il y aura d'autres mouvements avant le 31 août, mais la fenêtre reste ouverte pour faire venir ou partir des joueurs ajoute Philippe Boutron, notamment pour suppléer Jimmy Halby Touré sur le couloir droit en défense.

Nouvelle rubrique "Les Cartons"

Vincent du Petit Ballon Jaune a également distribué les cartons jaunes et rouges. Buvette, frites, Franck L'Hostis et quizz sur les joueurs de l'USO pour le président.

