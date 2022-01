REPLAY - Revivez la victoire de l'US Orléans face à Boulogne-sur-Mer dans les conditions du direct

Malgré ses deux matchs reportés pour cause de Covid-19, l'US Orléans a parfaitement renoué avec le championnat ce vendredi 21 janvier, à l'occasion de la 19ème journée de National. Xavier Collin et ses hommes se sont imposés à domicile face à la lanterne rouge, Boulogne-sur-Mer (2-1). Pourtant refroidis dès la huitième minute de jeu par l'ouverture du score boulonnaise de Fofana, les Orléanais ont finalement renversé Boulogne en deuxième mi-temps grâce à Jimmy Halby-Touré et Nicolas Saint-Ruf.

Revivez ces buts et la victoire de l'USO dans les conditions du direct.

Place désormais pour les Orléanais à leur premier match à rejouer, face à Sedan, huitième de National, ce mardi, à nouveau au stade de la Source.