REPLAY - Revivez la victoire de l'US Orléans face au Red Star dans les conditions du direct

L'US Orléans a fait le boulot ce lundi au stade de la Source pour la 21ème journée de National. Sans être flamboyants, les joueurs de Xavier Collin ont été réalistes et se sont imposés 1-0 face au Red Star, grâce à un but d'Esteban Lepaul. C'est à revivre dans les conditions du direct.

Cinq victoires sur les six derniers matchs, trois succès de rang à domicile, et dix points d'avance sur la zone de relégation. La bonne forme de l'US Orléans se poursuit. Loïc Goujon et ses partenaires se sont imposés 1-0 face au Red Star, ce lundi 14 février au stade de la Source. C'est Esteban Lepaul, à la 24ème minute de jeu, qui a permis aux Orléanais de prendre les devants sur une offrande d'Hicham Benkaïd. Pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent, les Loirétains ont ensuite fait le dos rond et bien défendu face aux offensives des hommes d'Habib Beye.

Revivez ce but et la victoire de l'USO, dans les conditions du direct.

L'US Orléans est neuvième du classement (même nombre de point que Cholet, mais meilleure différence de but) et revient à trois longueurs d'un groupe de poursuivants : Châteauroux, Villefranche et Le Mans, respectivement 5ème, 6ème et 7ème. Les Orléanais comptent tout de même dix points de retard sur le troisième, Annecy, où se déplacera l'USO dans 10 jours. En attendant, place à la réception ce vendredi du Stade briochin, 11ème.

