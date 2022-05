REPLAY - National : revivez la victoire (encore) renversante de l'US Orléans face à Laval

C'est la spécialité de l'US Orléans cuvée 2022. Deux fois menée, l'USO a renversé Laval, le champion de National, ce vendredi, lors de la 34ème et dernière journée de championnat. Une victoire 3-2 à revivre dans les conditions du direct avec les commentaires de France Bleu Orléans.

L'US Orléans a remporté son douzième match de la saison ce vendredi au stade du Grand Clos de Saint-Pryvé Saint-Mesmin, face au champion de National, Laval. Un succès 3-2 arraché encore une fois au forceps pour les hommes de Xavier Collin. Menés deux fois au score, les Loirétains n'ont rien lâché et ont à chaque fois réussi à revenir à hauteur des Mayennais, avant de passer devant dans les derniers instants de la partie. C'est la cinquième fois en 2022 que l'USO réussit ce tour de passe-passe, après les victoires face à Boulogne sur Mer (2-1), Sedan (4-2), à Avranches (1-2) et contre Le Mans (2-1).

Le Tango Geoffray Durbant, auteur de ses 18ème et 19ème réalisations de la saison, n'aura pas pu empêcher la défaite de son équipe. Liamine Mokdad (20') a d'abord répondu parfaitement à l'ouverture du score de l'attaquant lavallois (5'). Sur une superbe frappe à l'entrée de la surface, le jeune milieu a trouvé la lucarne pour s'offrir son premier but sous les couleurs orléanaises. C'est lui aussi qui a permis la deuxième égalisation (77'). Bien trouvé dans la profondeur par Ismaël Keita, il a raté son face-à-face avec Hautbois, mais le meilleur buteur orléanais Esteban Lepaul a surgi pour inscrire son huitième but de la saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'US Orléans, neuvième de National

Enfin, à la 88ème minute de jeu, c'est Mohamed Cissé qui a permis à l'USO de s'imposer. Le jeune attaquant, formé à Laval, a comme Mokdad, trouvé le chemin des filets pour la première fois sous le maillot orléanais. Une victoire 3-2, qui permet aux Loirétains de s'emparer de la neuvième place, avec 47 points. Dans les autres résultats de cette 34ème journée, Annecy s'adjuge la deuxième place et monte directement en Ligue 2. Villefranche devra passer par les barrages face au 18ème de deuxième division. Enfin, Bastia-Borgo accompagne Créteil, Boulogne-sur-Mer et Chambly en National 2.

C'est à réécouter dans les conditions du direct avec les commentaires de France Bleu Orléans.