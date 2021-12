REPLAY - Revivez le but et la défaite de l'US Orléans face à Sète dans les conditions du direct

L'US Orléans recevait le FC Sète ce vendredi 3 décembre 2021 pour le compte de la 15e journée de National au stade de la Source et les Orléanais se sont inclinés, 1 à 0, après un pénalty transformé par Célestine à la 32e minute de jeu. Revivez le but et le match dans les conditions du direct.

L'US Orléans recevait le FC Sète ce vendredi 3 décembre 2021 au stade de la Source à Orléans pour la 15e journée de National et les Orléanais se sont une nouvelle fois inclinés, 0-1, après un pénalty transformé par Enzo Célestine à la 32e minute de jeu. Les hommes de Xavier Collin ont même été réduits à 10 en fin de match après l'expulsion de Baïla Diallo.

Revivez le but et les moments forts dans les conditions du direct.

Prochain match à Bourg

Les Orléanais iront maintenant à Bourg-en-Bresse la semaine prochaine, le 10 décembre prochain, pour le dernier match avant la trêve.