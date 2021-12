REPLAY - Revivez le but et la victoire de l'US Orléans face à Bourg-en-Bresse dans les conditions du direct

L'US Orléans se déplaçait à Bourg-en-Bresse ce vendredi 10 décembre 2021 pour le compte de la 16e journée de National au stade Marcel Verchère et les Orléanais se sont imposés en fin de match 1 à 0 avec un but d'Esteban Lepaul. Place à la trêve maintenant et au replay du but en vidéo.

L'US Orléans se déplaçait à Bourg-en-Bresse ce vendredi 10 décembre 2021 au stade Marcel Verchère pour la 16e journée de National et les Orléanais se sont imposés 1 à 0 grâce à un but d'Esteban Lepaul à la 84e minute de jeu. C'est son premier but de la saison.

Revivez ce but et la victoire de l'USO dans les conditions du direct.

Place à la trêve

Les Orléanais sont maintenant en repos avant de reprendre le 7 janvier prochain à domicile face à Sedan pour la 17e journée de National.