REPLAY : revivez le match de l'US Orléans face à Bourg-en-Bresse (0-0) dans les conditions du direct

Malgré un match plutôt emballant, l'USO a concédé le match nul 0-0 ce vendredi face à Bourg-en-Bresse, décroché dans la lutte pour la place de barragiste. Un match avec le but refusé à Hicham Benkaïd à réécouter dans les conditions du direct avec les commentaires de France Bleu Orléans.

Après deux défaites de suite, face à Châteauroux et à Sète, l'US Orléans a stoppé l'hémorragie ce vendredi au stade de la Source face à Bourg-en-Bresse. Les Loirétains ont concédé le match nul 0-0 face au sixième du classement, lors de cette 32ème journée de National. L'USO peut avoir quelques regrets, parce qu'Esteban Lepaul a buté à deux reprises sur le gardien burgien, Charly Jan, et s'est vue refuser un but d'Hicham Benkaïd pour un hors-jeu contestable.

C'est à réécouter dans les conditions du direct avec les commentaires de France Bleu Orléans.

Au classement, pas de changement, l'US Orléans reste 10ème de National et se déplacera vendredi prochain à Sedan, huitième, qui compte trois points d'avance sur les Loirétains. Il s'agissait très certainement du dernier match de l'USO au stade de la Source cette saison, puisque la dernière journée, face à Laval, devrait être délocalisée à Saint-Pryvé.