REPLAY : Revivez le match nul de l'US Orléans à Bastia-Borgo (2-2) dans les conditions du direct

Match nul riche en buts ce vendredi entre Bastia-Borgo et l'US Orléans (2-2). 25ème journée de National frustrante pour l'USO, qui a ouvert le score dans les premières secondes de la rencontre avant de se voir reprendre par les Corses. Un scénario renversant à revivre dans les conditions du direct.

Que de regrets pour l'US Orléans après ce match nul 2-2 en Corse, face au FC Bastia-Borgo à l'occasion de la 25ème journée de National. Les hommes de Xavier Collin, qui pensaient avoir fait le plus dur avec l'ouverture du score de la tête de Nicolas Saint-Ruf après moins d'une minute de jeu, ont vu Mons Bassouamina et les Corses revenir à leur hauteur quelques minutes plus tard. Au retour des vestiaires, sur un coup franc direct, Julien Anziani a même donné l'avantage à son équipe, avant qu'Ibrahim Sangaré n'égalise à un quart de la fin du match sur un bon centre de Baïla Diallo.

Un scénario renversant, à réécouter dans les conditions du direct, avec les commentaires de France Bleu Orléans.

Le capitaine et défenseur Nicolas Saint-Ruf a marqué son quatrième but de la saison. Troisième réalisation pour l'attaquant Ibrahim Sangaré, déjà buteur lors du match nul 2-2 de l'USO à Chambly. Les Orléanais sont 11èmes de National et recevront Cholet le vendredi 18 mars au stade de la Source.