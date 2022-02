REPLAY - Revivez le match nul de l'US Orléans à Chambly dans les conditions du direct

Grâce à un but somptueux de Baïla Diallo en toute fin de match, l'US Orléans a ramené un point de son déplacement à Chambly, ce vendredi 4 février. Orléanais et Picards se séparent sur le score de 2-2. C'est à réécouter dans les conditions du direct.

Pas de cinquième victoire consécutive pour l'US Orléans en championnat. Pour cette 20e journée de National, l'USO se déplaçait à Chambly, pour affronter un adversaire qui ne lui réussit pas (une victoire, cinq défaites avant ce match), mais qui lutte pour sa survie. Les Orléanais ont arraché le match nul 2-2 en toute fin de rencontre (89') face aux Picards, grâce à une reprise de volée exceptionnelle de Baïla Diallo, à la retombée d'un corner. Le jeune latéral gauche a répondu au deuxième but camblysien inscrit par Berthier une dizaine de minutes plus tôt.

Ibrahim Sangaré avait déjà ramené les deux équipes à égalité à un quart d'heure de la fin de la rencontre. L'attaquant orléanais, de retour de blessure, a inscrit son deuxième but de la saison. Chambly, revenu avec de bien meilleures intentions et plus d'agressivité des vestiaires a ouvert le score à la 55ème minute par Akassou. En début de rencontre, l'US Orléans a touché le poteau sur une superbe frappe de Tidiane Keita.

Revivez les quatre buts et ce point du match nul sauvé par l'USO, dans les conditions du direct.

Avec ce petit coup d'arrêt, l'US Orléans perd une place au classement, devient 10ème, garde sept points d'avance sur la zone de relégation mais voit s'éloigner encore un peu plus les candidats à la montée. Les hommes de Xavier Collin auront l'occasion de confirmer leur bonne forme en 2022 en recevant deux mal-classés : le Red Star le 14 février et le Stade Briochin le 18 février.