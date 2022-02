REPLAY - Revivez le match nul de l'US Orléans face au Stade briochin (0-0)

Pas de vainqueur ce vendredi entre l'US Orléans et le Stade briochin. Match nul 0-0 au stade de la Source pour cette 22ème journée de National. Principal fait de jeu durant cette rencontre : l'exclusion d'Hicham Benkaïd. C'est à réécouter dans les conditions du direct sur France Bleu Orléans.

L'US Orléans et le Stade briochin se sont séparés sur un match nul 0-0 ce vendredi à l'occasion de la 22ème journée de National. L'USO, qui avait bien démarrée sa seconde mi-temps avec une très grosse opportunité ratée par Esteban Lepaul, a été forcée de lever le pied après l'exclusion à l'heure de jeu d'Hicham Benkaïd. Les Bretons n'ont pas pris d'énormes risques pour tenter de ramener la victoire. De leur côté, les hommes de Xavier Collin ont souffert de l'absence de leur principal créateur d'occasions.

Revivez ce match nul dans les conditions du direct avec les commentaires de France Bleu Orléans.

La série d'invincibilité se poursuit, avec un septième match sans défaite de rang pour l'US Orléans. Pas de changement au classement, les Orléanais sont neuvièmes, avec 11 longueurs d'avance sur le premier relégable, Chambly et six de retard sur les candidats au podium Villefranche et Châteauroux, respectivement 5ème et 6ème.

L'USO aura pris cinq points sur neuf possibles dans son enchaînement face aux équipes qui luttent pour le maintien (Chambly-Red Star-Stade briochin), avant de se déplacer à Annecy, qui vise de son côté la montée. Une confrontation alléchante, qui se tiendra le lundi 28 février à 20h45 au parc des Sports d'Annecy.