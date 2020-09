REPLAY : Revivez le Tribune 100% USO de ce lundi 21 septembre avec Hervé Lybohy, défenseur de l'USO

Revivez en replay le Tribune 100% USO de ce lundi 21 septembre avec Hervé Lybohy, le défenseur de l'USO. Avec nous, autour de la table, Patrick Paumier de la République du Centre, Yann Grison et Franck Grison, deux supporters de l'US Orléans. On est notamment revenu sur la carrière d'Hervé Lybohy.

Si vous l'avez manqué, nous recevions Hervé Lybohy, le défenseur de l'US Orléans ce lundi 21 septembre dans Tribune 100% USO, diffusé en Facebook live. Autour de la table, Patrick Paumier de la République du Centre, Yann Grison et Franck Grison, deux supporters inconditionnels de l'USO. Au programme, le match nul face au SC Lyon, 1-1, du vendredi 18 septembre, la rencontre face à Cholet ce vendredi à l'extérieur et la carrière d'Hervé Lybohy, qui a joué en Ligue 1, en Ligue 2 et en National notamment.

Le match nul face au SC Lyon (1-1)

On s'est posé la question de savoir si une équipe était née lors de cette rencontre, où l'USO est revenu au score dans les dernières minutes sur penalty. "Une mini victoire", estime Patrick Paumier, "ça peut être le petit déclic". "Le fait de marquer le but ça créé forcément une cohésion mais si on perdait contre une équipe comme ça, ça aurait été plus compliqué pour la suite", argumente Yann. "Il faut se servir de ce résultat pour continuer comme ça", a ajouté Hervé Lybohy.

La rencontre de ce vendredi à Cholet

L'USO se déplace à Cholet ce vendredi soir pour la 7e journée de National, une équipe qui reste invaincue chez elle. "Vigilance", prône Franck, "mais je mets une pièce quand même sur Orléans", ajoute-t-il.

La carrière d'Hervé Lybohy

Le défenseur orléanais de 37 ans est passé par Amiens, Nîmes, ou encore le Paris FC, "certains jeunes viennent me demander comment ça s'est passé ici et là, je suis un peu le grand frère peut-être auprès d'eux", sourit Hervé Lybohy.

Il faisait d'ailleurs partie des joueurs du Paris FC qui ont affronté l'US Orléans en barrage de Ligue 2, un moment difficile pour le défenseur nigérien, "j'ai été vraiment déçu d'avoir perdu ce match, ça m'a sincèrement touché et je suis resté très longtemps dans le vestiaire", se souvient Hervé Lybohy.