REPLAY - Revivez le Tribune 100% USO du lundi 12 octobre avec Carnéjy Antoine, l'attaquant de l'USO

Revivez le Tribune 100% USO de ce lundi 12 octobre avec l'attaquant Carnéjy Antoine. En studio, les gars du Petit Ballon Jaune, Vincent et Romain. On est revenu sur les rencontres Quevilly-Rouen/USO et USO/Red Star. Il était aussi question de la carrière de Carny, avec la Belgique et Saint-Pryvé.

L'attaquant orléanais Carnéjy Antoine était notre invité ce lundi 12 octobre dans Tribune 100% USO, diffusé sur la page Facebook de France Bleu Orléans. Avec nous, en studio, les gars du Petit Ballon Jaune, Vincent et Romain. On est revenu notamment sur le déplacement en Normandie et la défaite ce vendredi de l'USO face à Quevilly-Rouen, 3-1, mais aussi sur la rencontre de ce mardi face au Red Star à la Source. On a enfin évoqué la carrière du joueur de 29 ans, passé par la Belgique, Saint-Jean-Le-Blanc et Saint-Pryvé-Saint-Hilaire, avant d'atterrir à Orléans.

Le match entre Quevilly-Rouen et l'USO

"Pour moi, il y a pas rouge sur la faute de Djessine Seba", selon Carnéjy qui a vécu depuis le terrain l'expulsion du défenseur central à la 15e minute de jeu. On est revenu sur la bourde du capitaine Franck L'Hostis, coupable sur le deuxième but de QRM : "Franck se sentait coupable, mais on est des adultes, on lui a fait comprendre que c'était notre capitaine et qu'on ne le lâchera pas", affirme l'attaquant.

Le coach Claude Robin estimait que cette équipe de Quevilly Rouen était "la meilleure équipe du championnat pour le moment", pour Carny pas vraiment. On apprend au passage que la mascotte dans le vestiaire, c'est Ismaël Keita selon Carnéjy Antoine, pour la petite anecdote.

La rencontre face au Red Star ce mardi

L'USO affronte le Red Star ce mardi soir à la Source pour la 10e journée de National. "On n'a pas encore fait de vidéo sur le Red Star", continue Carnéjy, "mais chacun a regardé un peu cette équipe de son côté, elle est plutôt homogène, il va falloir mettre de l'impact et de l'envie". En face, il y a beaucoup de joueurs expérimentés, qui connaissent la Ligue 1, la Ligue 2, comme Cheikh N'Doye, Mayoro N'Doye, Djiman Koukou, Jimmy Roye ou encore le gardien Paul Charruau. "C'est une équipe expérimentée mais on va essayer de jouer avec la fraîcheur et la jeunesse qu'on a", estime Carny.

La carrière de Carny, son passage par la Belgique et Saint-Pryvé-Saint-Hilaire

On est revenu enfin sur la carrière de Carnéjy Antoine, qui commence à Noisy-Le-Sec, en banlieue parisienneet qui se poursuit en Belgique, à Bertrix, en quatrième division. "J'ai passé des tests là-bas, ils se sont avérés concluants et j'ai dit à ma mère, je signe en Belgique". Mais ça se passe mal, il a des doutes sur sa progression, "je me dit qu'avec la médiatisation, je pouvais me faire un petit nom et progresser mais finalement ça ne l'a pas fait", confie l'attaquant orléanais.

"Je note tous mes buts", sourit Carny, qui revient sur son passage à Saint-Jean-le-Blanc en Régional 2 en 2018. Il marque 14 buts puis 18 buts en 23 matchs en N3.

Il y a ensuite ce passage à Saint-Pryvé-Saint-Hilaire, où il marque un but contre Toulouse en Coupe de France en 32e de finale, victoire 1-0 et un autre contre Monaco en 16e de finale. "Ça reste des moments émouvants et magiques. On a gagné le cœur des supporters à ce moment-là", se souvient Carnéjy.