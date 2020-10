REPLAY - Revivez le Tribune 100% USO du lundi 19 octobre avec Claude Robin, le coach de l'USO

Claude Robin, l'entraîneur de l'USO était l'invité de Tribune 100% USO ce lundi 19 octobre. On est revenu sur le match du 5e tour de Coupe de France et du déplacement à Bastia. Autour de la table, Joël Germain, notre consultant, Patrick Paumier de la République du Centre et Guillaume Lutton.

Claude Robin, l'entraîneur de l'USO, était l'invité de Tribune 100% USO ce lundi 19 octobre sur Facebook live. On est revenu avec lui sur la victoire au 5e tour de la Coupe de France des Orléanais, face à Montlouis, on a évoqué le 6e tour et le tirage pour les clubs loirétains et on a enfin abordé le déplacement en Corse, au SC Bastia, ce vendredi soir, match comptant pour la 11e journée de National.

Autour de la table, Joël Germain, notre consultant à France Bleu Orléans, Patrick Paumier de la République du Centre et Guillaume Lutton, supporter de l'USO et qui a l’œil sur les clubs départementaux.

Revivez ce Tribune 100% USO sur Facebook live :

Et suite à des soucis techniques, on a relancé la vidéo en cours d'émission. Voici la deuxième partie :

La rencontre entre le SC Bastia et l'USO sera à suivre, bien évidemment en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, à partir de 19h30 avec les concours de pronostics et l'avant-match. Coup d'envoi 20h.