REPLAY - Revivez Tribune 100% USO de ce lundi 26 octobre avec Nicolas Saint-Ruf, défenseur de l'US Orléans

Nous recevions Nicolas Saint-Ruf, le défenseur de l'US Orléans, dans Tribune 100% USO ce lundi 26 octobre. On est revenu notamment sur le match nul face au SC Bastia, 1-1, vendredi dernier en Corse pour le compte de la 11e journée de National, sur le nouveau déplacement dans les Côtes-d'Armor ce mercredi pour affronter Saint-Brieuc et sur la carrière de Nico Saint-Ruf.

Avec nous, en studio, Vincent de la chaîne You Tube du Petit Ballon Jaune.

Le match face au SC Bastia (1-1)

"C'est un bon USO qui a tenu tête à Bastia", affirme Nicolas Saint-Ruf, "c'est le premier point à l'extérieur !" sourit le défenseur central. "Ce qui m'a ému moi, c'est le déplacement des Drouguies, c'était beau d'avoir un kop dans ce stade Armand-Cesari", applaudi de son côté Vincent.

C'est l'attaquant de l'USO Carnéjy Antoine qui a marqué côté Orléanais, ce qui lui fait cinq buts au total en dix rencontres. "En plus des quatre passes décisives de Gaëtan Perrin et de ses quatre buts, ça nous place bien dans le championnat", estime Nico Saint-Ruf.

Le nouveau déplacement face à Saint-Brieuc ce mercredi

Saint-Brieuc occupe la 13e place au classement, à un point seulement de l'USO, 8e en National. Les Bretons n'ont pas joué la dernière journée, pour cause de Covid-19 dans l'équipe de Quevilly Rouen Métropole. Alors est-ce que ce match sera abordable ? "Il faut se méfier d'un promu et ne pas le relancer", pour Nico Saint-Ruf. On a mis un carton jaune à l'USO dans l'émission, une nouveauté dans ce Tribune 100% USO, pour alerter les joueurs sur les coups de pied arrêtés. "On sait que là-dessus on est un peu fébrile donc on y travaille et on va faire en sorte que ça change", annonce Nico Saint-Ruf.

La carrière de Nico Saint-Ruf

Formé à Lens, il est transféré à Montpellier en 2014. On apprend qu'il a commencé dans les catégories jeunes en tant qu'attaquant "mais je n'étais pas très bon alors je suis vite allé en défense", sourit le défenseur central. Il part ensuite en prêt ici, à l'US Orléans, la saison de la remontée en Ligue 2. La dynamique est-elle la même cette année pour remonter ? "Aujourd'hui on est dans la course, à l'époque on avait un groupe qui vivait très bien, c'est aussi le cas aujourd'hui alors j'espère qu'on finira premier", souhaite Nicolas Saint-Ruf.

On apprend donc que le défenseur central a cotoyé Gaël Kakuta à Lens, Nicolas Pépé à l'USO et qu'il a commencé en attaque. Il a aussi marqué un seul but en Ligue 2 sur les 55 matchs qu'il a disputé. "C'était à Bourg-en-Bresse quand j'étais prêté par Nancy et face... à Nancy. J'ai respecté le club et je n'ai pas fait de célébration particulière", en rigole encore Nicolas Saint-Ruf.