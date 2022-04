Le report de la rencontre entre les Verts et l'OM initialement prévue ce samedi à 21h est acté depuis 11h30 ce matin. Mais les supporters sont toujours dans l'attente de connaitre le nouvel horaire. Beaucoup s'impatientent.

Report de AS Saint-Étienne - OM : pourquoi le nouvel horaire n'est toujours pas connu

Mahdi Camara et les Verts ne savent toujours pas quand sera joué la rencontre entre les Verts et l'OM

Le match va-t-il avoir lieu ce week-end ? C'est la question que se posent plus de 41.000 supporters ce samedi. Depuis l'annonce du report du match entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique de Marseille prévu ce samedi à 21 heures les heures paraissent bien longues. En cette fin de samedi après-midi on ne sait toujours pas si la rencontre se tiendra bien ce dimanche.

Annoncé dans un premier temps à 15 heures par les services de la préfecture l'horaire du report a ensuite été mise entre parenthèses. Selon nos informations les deux équipes voudraient jouer ce dimanche mais le diffuseur aurait des difficultés logistiques pour retransmettre la rencontre ce dimanche après-midi.

Une histoire de gros sous ?

Les moyens techniques, les caméras engagées sur ce Sainté - OM à 21 heures ce samedi étaient aussi prévus pour d'autres matchs du dimanche après-midi. Et puis Canal + n'est sans doute pas ravis de voir cette belle affiche, historique du championnat, reportée à un dimanche à 15 heures où les audiences s'annoncent moindres. Mais l'OM étant engagé en coup d'Europe, le calendrier ne laisse que peu de possibilités : une case de milieu de semaine entre l'avant-dernière et la dernière journée de championnat. Pour l'équité du championnat on a connu mieux...