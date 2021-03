Report du National 2 : le club du RC Grasse réclame "une réponse définitive"

Malgré ce nouveau renvoie au vestiaire des instances, c'est bien sur le terrain qu'on retrouve les joueurs du RC Grasse vendredi, au lendemain de l'annonce du nouveau report de la reprise du championnat de National 2. "On est obligé de maintenir les joueurs en forme, au cas où," explique le coach Loïc Chabas. "Mais c'est très compliqué pour nous de planifier les entraînements, la préparation physique, alors qu'on ne sait pas si on va pouvoir rejouer ou non. Même psychologiquement pour les joueurs c'est très dur."

Les joueurs du RC Grasse à l'entraînement vendredi au stade de la Paoute © Radio France - Maxime Bacquié

L'impression qu'on nous donne une part de gâteau et qu'on nous la reprend

Surtout que les Grassois, en vue de la reprise programmée dans un premier temps le week-end du 12 mars, ont disputé un match en retard samedi dernier, remporté face à Jura Sud (1-0) dans leur poule de National 2. "On a l'impression qu'on nous a donné une part de gâteau et qu'on nous la reprend," image l'attaquant Franck Delerue. "C'est très frustrant. Surtout qu'on est testé deux fois par semaine alors que ce n'est pas le cas pour la plupart des gens qui ont encore la chance de pouvoir travailler. On ne comprend pas."

"On est frustré" l'attaquant Franck Delerue Copier

Nouveau report ou coup de sifflet final ?

Jeudi, la Fédération française de football a en effet annoncé que les championnats de National 2 et de D2 féminine (où évolue l'OGC Nice) ne reprendront pas aux dates prévues, sans fixer de nouveau calendrier. Une décision qui aurait été prise sous la pression du ministère des Sports et à priori aucune nouvelle date ne sera communiquée avant les élections à la tête de la FFF le week-end prochain. Un flou artistique qui a poussé le club du RC Grasse à écrire une lettre ouverte à la Fédé, pour réclamer de la visibilité.

Même en Ligue 1 il y a des clusters alors pourquoi nous on n'aurait pas le droit de reprendre ?

"Cela fait quatre mois qu'on s'entraîne sans jouer. On veut une réponse définitive," explique le directeur général du club Thomas Dersy. "Qu'on reprenne ou non, on veut être enfin fixé et arrêté de vivre cette situation. On joue le jeu du protocole sanitaire depuis le début, on voit que même en Ligue 1 ou en Ligue 2 il y a des clusters, alors pourquoi on n'aurait pas le droit de reprendre nous ? S'ils décident de tout arrêter, on dit ok mais étant une entreprise on réclame la fermeture administrative pour bénéficier des aides, comme toutes les entreprises. Aujourd'hui on n'a aucune aide".

"Aujourd'hui on ne bénéficie d'aucune aide" Thomas Dersy, directeur général Copier

La contre-attaque des clubs de National 2

Le club du RC Grasse, qui vise la montée en National, a en effet une structure professionnelle et des joueurs sous contrat, comme la plupart des clubs de National 2. C'est pour cela que depuis jeudi, de nombreux clubs se sont agrégés à ce mouvement de grogne et ont même fondé un collectif pour rappeler notamment que dans les autres pays, les clubs de 4e division d'Espagne, d'Italie ou d'Allemagne restent autorisés à jouer. Car après l'arrêt du championnat et la saison blanche l'an dernier, ce serait une deuxième année de perdue pour tous ces clubs, et notamment le RC Grasse.