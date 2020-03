Débord jusqu'en juillet, championnats stoppés.. la Normandie prépare toute les options

La Ligue de Football de Normandie est confrontée à de nombreux retards dans ces différents championnats. Elle a écrit aux maires afin de demander que les terrains soient accessibles aux compétitions jusqu'en juin, période où les pelouses sont régénérées.

La pandémie de coronavirus est susceptible d'apporter de nouveaux retards dans le monde amateur. La commission des compétitions de la Ligue de football de Normandie travaille donc sur différents scénarios dont l'arrêt pur et simple des compétitions.

"Aujourd'hui, tous les clubs sont en train d'annuler tous les matchs amicaux, d'éviter tout ce qui peut être des voyages non indispensables, explique Jean-Michel Kociszewski, le président délégué de la Ligue.

J'avais une équipe de U13 qui devait aller au Réal Madrid. Je l'ai annulé. Les parents ont bien compris que c'était nécessaire avec un minimum de bon sens.

Il n'est pas exclu qu'on soit amené à ne pas aller au bout du championnat

Sur les matchs et les coupes, on attendra les décisions des préfectures et les éléments qui nous permettront de pouvoir réfléchir sur les solutions les plus judicieuses.

Il n'est pas exclu qu'on soit amené à ne pas aller au bout du championnat. Si tout le monde a fait le même nombre de matchs, ça peut être une solution. Ça peut être aussi déborder sur juillet.

Il y a plein de solutions qui nous amènerons à réfléchir à la solution la plus judicieuse pour pénaliser personne. On va faire des mécontents, c'est sûr."

La Ligue de Football de Normandie organise 250 à 300 matchs chaque week-end sur les cinq départements de la région.