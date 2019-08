REPORTAGE - Le PSG commence à entrer dans le cœur des Chinois

Paris, Île-de-France, France

"On a fait sept heures d'avion pour les voir" explique Chen Yanming qui a accepté d'accompagner son fils Sun à l'autre bout du pays pour dix jours au plus près des joueurs du PSG. Comme eux, ils sont des dizaines venus parfois des provinces les plus reculées, pour tenter d'apercevoir leurs idoles dans la mégalopole du nord de Hong-Kong. Depuis la fin juillet, des jeunes fans chinois du PSG font le siège du Raffles Hotel, le camp de base du club pendant sa tournée estivale à Shenzhen. Particularités : autant de filles que de garçons. Et une immense majorité de nouveaux supporters, qui ont choisi le Paris Saint-Germain depuis moins de deux ans.

"Moubappé" mania

Tous portent le maillot floqué du nom de leur chouchou. Si Neymar reste la star de l'effectif parisien vu de Chine, le public local s'est pris de passion pour Kylian Mbappé, que tout le monde ici appelle "Moubappé".

Kylian Mbappé pose devant des supporters locaux après une séance d'entraînement. - Paris Saint-Germain

Pour Thomas, un Lillois fanatique du PSG qui séjourne à Shenzhen pour son travail, "y'a pas photo, maintenant Mbappé est au même niveau de notoriété que Neymar. Neymar a amené les supporters, ça a été un succès sur le plan marketing, et les supporters vont rester pour Mbappé".

Public jeune et versatile

D'autres joueurs comme Angel Di Maria, Marco Verratti et même le nouveau venu Ander Herrera (son ancien club Manchester United est très populaire en Chine) ont aussi la côte auprès des jeunes Chinois. Un supporter français expatrié en Chine le confirme : "les Chinois aiment avant tout les stars, le club passe après". Mais il n'est pas rare de croiser des fans locaux réellement amoureux du maillot rouge et bleu. Comme cet étudiant, qui s'est mis au Français pour assouvir sa passion et qui n'a qu'un rêve : chanter au milieu du CUP dans la tribune Auteuil au Parc des Princes.

A Shenzhen, le capital sympathie suscité l'an dernier par la première tournée du Paris Saint-Germain s'est mué en une ferveur palpable. Reste à fidéliser ce public jeune qu'on imagine versatile. Surtout avec un Trophée des Champions organisé probablement aux Etats-Unis l'an prochain, pas sûr que la préparation du PSG passe par la Chine en 2020.