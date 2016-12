Reprise de l’entrainement au FC Metz : les attentes des supporters

Retour glacé vendredi 30 décembre sur les terrains d'entrainement pour les joueurs du FC Metz. C’est la fin des vacances après une pause d’une bonne semaine. Les Grenats sont dans le dur en Ligue 1, mais leurs supporters ne se découragent pas.

L’entrainement a repris au FC Metz en ce vendredi 30 décembre. Un retour dans le brouillard et par moins trois degrés. Du coup, la séance s’est déroulée sur le terrain synthétique de la plaine Saint-Symphorien. Une trentaine de "courageux" supporters, comme les a salués l’entraineur adjoint Gilles Bourges, ont assisté à cette reprise.

Après une fin d’année compliquée pour les Grenats, l’opération maintien en Ligue 1 s’annonce plus que jamais comme un défi. Ils sont 18e au classement et donc en position de barragistes.

Les résultats sont décevants, mais pas question de tomber dans la déprime pour Julien, un abonné de la tribune Ouest : "avec l’effectif qu’il y a, on est obligé d’y croire. Après sur le terrain, c’est autre chose. Certains joueurs ne donnent pas tout, on va dire cinq ou six".

Je retrouverai le moral quand la tribune Est sera rouverte et quand la Horda Frenetik sera réhabilitée

Et pour les abonnés orphelins de leur tribune Est, comment va le moral ? "Le moral déjà, je le retrouverai quand la tribune Est sera rouverte et quand la Horda Frenetik sera réhabilitée", confie Slash. L’affaire des jets de pétards lors du match contre Lyon qui a entrainé la fermeture de cette tribune laisse des traces dans les esprits.

"Je pense qu’il faudrait respecter un peu plus ceux qui donnent plus que de l’argent, mais aussi du temps. Parce que peu de personnes donnent autant de leur temps à ce club", témoigne Maxime, un abonné de la tribune Est et membre de la Horda.

Rendez-vous dimanche 8 janvier sur France Bleu Lorraine pour Lens-Metz

Dans l'ordre, les footballeurs messins doivent d'abord se préparer pour la coupe de France, ils feront leur entrée dimanche 8 janvier à Lens (à vivre en intégralité sur France Bleu Lorraine, coup d’envoi à 14h15). Puis, un quart de finale de coupe de la Ligue à Paris le 11 janvier et retour au championnat chez le leader Nice le 15 janvier.

Et il faudra affronter tous les matchs de janvier et une partie de ceux de février sans les joueurs qui partiront à la coupe d’Afrique des nations, comme l’Ivoirien Cheik Doukouré. Quant au défenseur Milan Bisevac, il est suspendu pour six rencontres suite à un mauvais geste à Caen.