Route de la Jonelière, La Chapelle-sur-Erdre, France

Après trois jours de tests physiques et médicaux, les footballeurs du FC Nantes ont véritablement repris l'entraînement ce jeudi matin, à la Jonelière, en vue de préparer la saison 2018/2019 de Ligue 1. Les Canaris étaient au complet, sauf les trois internationaux (René Khrin, Cyprian Tatarusanu, Préjuce Nakoulma) partis en vacances plus tard et qui ont donc droit de reprendre plus tard, et sauf le brésilien Diego Carlos ("c'était prévu, il était excusé" selon le FC Nantes).

Du jeu avec le ballon et une intense préparation phyisque

Tous ces joueurs ont découvert leur nouvel entraîneur, Miguel Cardoso. Et le portugais a étonné tout le monde, en mettant en place une première séance intensive de deux heures durant laquelle les Canaris n'ont pas eu de temps mort et ont tout de suite joué avec le ballon. "C'est vrai que je m'attendais à un footing de début de saison, mais on commence avec du jeu : c'est pas plus mal, ça nous plaît à tous, on se met dedans directement", explique Yacine Bammou. L'attaquant nantais ajoute qu'il "ne fallait pas chômer pendant les vacances : on avait un programme et il fallait le respecter !" Ce n'est pas fini car le coach portugais et son staff ont prévu deux entraînements par jour, pour la reprise, ce jeudi et ce vendredi.

De la rigueur, encore de la rigueur

Le buteur argentin Emiliano Sala est du même avis : "on a bien commencé. Tu as plus d'un mois de vacances donc la reprise c'est toujours dur, mais on va découvrir le nouveau coach petit à petit et sa façon de fonctionner. En tout cas, c'est intéressant de toucher le ballon dès la reprise, pour nous c'est bien. Et moi personnellement, je le vis mieux."

Le staff portugais du FC Nantes au complet autour de Miguel Cardoso (troisième en partant de la gauche) © Radio France - Ghyslain Le Roy

Les observateurs habitués de la Jonelière estiment que cette reprise sur les chapeaux de roues tranche avec les habitudes des dernières saisons, mais rappelle la période durant laquelle un autre portugais, Sergio Conceiçao, était entraîneur (de décembre 2016 à juin 2017). En plus de ce "jeu avec le ballon" et de ce programme chargé, Miguel Cardoso - qui est venu à Nantes avec un staff composé de cinq portugais - imprime sa marque en demandant aux joueurs de prendre le petit-déjeuner à la Jonelière chaque matin (entre 8h et 9h15) ainsi que chaque déjeuner, pour renforcer la cohésion de groupe et imposer encore plus de rigueur. Par ailleurs, tous les entraînements se dérouleront à huis clos, jusqu'au départ stage des footballeurs nantais à Annecy, le 4 juillet prochain.

Vidéo de Yacine Bammou signée Ghyslain Le Roy, pour France Bleu Loire Océan.