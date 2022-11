Reprise de l'entraînement le 5 décembre pour le PSG

L'heure de la fin de première partie de saison va sonner pour le PSG. Après son match face à Auxerre dimanche, le club parisien va se mettre en pause jusqu'au 28 décembre, date de la reprise du championnat face à Strasbourg.

Lors de son passage sur le media club PSG.TV, Christophe Galtier a annoncé le programme de son groupe pendant cette trêve. 12 joueurs partent à la Coupe du Monde au Qatar qui débute le 20 novembre prochain et pour les autres, l'entraîneur parisien a annoncé qu'ils étaient en vacances jusqu'au 5 décembre prochain. Mais le coach a aussi précisé que son staff et lui même restaient sur le "pont" pour s'occuper de certains programmes individuels pour des joueurs "qui ont besoin de travailler et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une longue coupure".

Lors de la reprise début décembre, Christophe Galtier n'écarte pas l'éventualité de faire un stage avec son groupe mais aussi de jouer quelques matchs amicaux.

Première visite à Doha pour Christophe Galtier

Très souriant, Christophe Galtier a aussi annoncé qu'il allait "se rendre pour la première fois au Qatar" et d'enchaîner "je vais y vivre des émotions fortes lors de la Coupe du Monde puisque je vais suivre trois matchs dont un de l'équipe de France."