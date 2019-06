Reprise de l’entraînement pour le Puy Foot qui prépare sa saison en National

Le Puy-en-Velay, France

Tours de terrain et séances de renforcement, les joueurs du Puy Foot ont repris l'entraînement ce vendredi 28 juin. Ils préparent leur première saison en National. Après une très belle saison en National 2 les joueurs de Roland Vieira ont pour objectif le maintien.

Six arrivées et deux départs

Pour entamer cette nouvelle saison le club de Haute-Loire s'est renforcé avec six arrivées ce qui porte le nombre de joueurs à 27. Pour cette nouvelle saison, l'objectif fixé par l'entraîneur c'est le maintien "on a la capacité de répondre présent, on a été voir beaucoup de matchs du National la saison passée, et on a pris des joueurs qui connaissent ce niveau. Parmi ceux qui étaient déjà là certains ont déjà joué dans ce championnat". Roland Vieira a cependant conscience que ce ne sera pas simple "on est l'équipe qui a le moins de vécu à cet échelon. On a l'ambition de nous faire un nom et de construire le club pour que ça devienne un bon club du National". Tony Do Pilar Patrao est l'attaquant numéro un du club. Le buteur qui marqué 17 buts la saison passée espère "qu'il y aura une bonne alchimie entre les nouveaux et les anciens. C'est la condition pour faire un bon championnat. Le club a su conserver ses meilleurs joueurs donc c'est une bonne chose. On sait très bien que si on veut se maintenir à ce niveau là, il faut que le groupe vive bien ensemble". Le premier match amical est prévu le 6 juillet contre Grenoble qui évolue en Ligue 2.