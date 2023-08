Reprise de l'entraînement pour les footballeuses de l'US Orléans, avec huit nouvelles joueuses

Neuf départs, huit arrivées. L'effectif des féminines de l'US Orléans foot est -a priori- au complet pour la prochaine saison de D2. Plus question de poules, cette fois, c'est une D2 unique, d'un niveau automatiquement plus relevé. "C'est une avancée pour le foot féminin" déclare la défenseure Marianne Amaro. "Quand j'ai démarré en D2, le niveau n'avait rien à voir avec celui de l'année dernière. Et là, avec la refonte, le niveau va encore s'élever. Je pense que ce n'est que du positif."

"On crée un collectif et pour le moment, ça a l'air de bien prendre"

Dans ce championnat à 12 équipes, l'US Orléans va croiser le fer avec l'OM, Nice, Rodez ou encore Lens. Pas de quoi inquiéter celle qui était capitaine la saison dernière et devrait le rester. "Cela va être une belle saison, de beaux déplacements (...) et [j'ai hâte] de nous voir nous, face à ces équipes-là" poursuit Marianne Amaro, qui a trouvé ses coéquipières dans un très bon état d'esprit lors du premier entraînement de la présaison ce mardi 1er août. "Les nouvelles s'intègrent bien et surtout, on est toutes dans le même 'mood.' On crée un collectif et pour le moment, ça a l'air de bien prendre."

Le coach de l'équipe féminine de l'USO Dominique Morabito © Radio France - Camille Huppenoire

A l'issue de ce premier entraînement de presque deux heures, où il n'a pas ménagé ses joueuses, le coach Dominique Morabito a décrypté son recrutement. "Pratiquement un tiers de l'effectif est parti vers d'autres horizons, des ambitions peut-être plus hautes. Nous, on a recruté ce tiers manquant, huit nouvelles joueuses. On a aussi récupéré quatre jeunes joueuses de chez nous, très prometteuses" explique-t-il. Parmi les départs marquants**, cette razzia effectuée par l'OM à l'USO**, avec Maëva Saolomon, Coralie Monguillon et Roselene Khezami qui sont parties vers Marseille.

Des départs logiques, estime Dominique Morabito, et la preuve aussi que l'USO, qui a déjoué tous les pronostics en se maintenant en D2, a su attirer l'attention. Même avec plus de moyens cette année, Orléans doit accepter de laisser partir certains talents chez les adversaires. "Il y a de très gros budgets, on le sait. De notre côté, on a évolué un peu à la hausse et on remercie les dirigeants. Mais on sera toujours un des plus petits budgets de D2" dit Dominique Morabito, qui compte faire la différence grâce à son système de jeu. "On a fait un recrutement bien ciblé, avec les filles qu'on voulait à des postes précis, avec de l'expérience, de la vitesse."

Six rencontres au programme de la présaison

Avant le début de la saison, le 17 septembre contre Strasbourg, les Guêpes, comme on les appelle, pourront se tester avec six matchs amicaux. Elles affronteront d'autres équipes de D2 (Nantes le 12 août à 17h30 à Ballan-Miré, sur le terrain de l'Ouest tourangeau, Strasbourg le 3 septembre, Le Mans le 26 août), les voisines de Tours le 30 août et de Bourges le 20 août et le Clermont foot le 10 septembre. Et pour la suite, quel objectif en deuxième division ? Le maintien... voire un peu plus, glisse Dominique Morabito. Une confiance que l'on retrouve chez les quelques supporters venus assister à l'entraînement ce mardi. "On se maintient en D2... allez, on sera cinquième !" prédit Patrick, fidèle de l'USO.