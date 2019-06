Reprise de l'entrainement pour les joueurs de l'AJAuxerre

Auxerre, France

Les footballeurs auxerrois se sont retrouvés sur la pelouse du stade Abbé Deschamps pour leur premier entrainement de la saison avec Jean-Marc Furlan. Le nouvel entraineur a la lourde mission de faire remonter l'AJA en ligue1. Mais Jean-Marc Furlan n'était pas le seul nouveau lors de cette reprise. Deux nouveaux joueurs, les défenseurs Alexandre Coeff et Quentin Bernard ont aussi chaussé leurs crampons. Un entrainement suivi de très prés par une quinzaine de supporters comme Gilles et Florian. Accoudés à la barrière, ils se livrent à une revue d'effectif. Gilles vient de Troyes tous les ans pour assister à ce premier entrainement: "Pour voir s'il y a des nouvelles têtes. Qui est là, des nouveaux joueurs". Mais la nouvelle tête que l'on observe le plus et qui suscite le plus d'espoir est celle de l'entraineur, Jean-Marc Furlan " Au bout de deux à trois ans c'est lui qui fait remonter toutes les équipes" précise Gilles. A ses cotés, Florian est aussi séduit par le bonhomme. "Il est très accueillant , il a le sourire, il semble très content d'être venu et son staff aussi" affirme le supporter.

Les supporters ont répondu présents pour ce premier entrainement de la saison © Radio France - Thierry Boulant

L'entraineur auxerrois se montre disponible, n'est pas avare de mots gentils à l'égard des supporters. Il a aussi toute la confiance des nouvelles recrues qui ont signé à Auxerre pour lui. Quentin Bernard, qui jouait la saison dernière à Brest, a découvert mercredi le club, le centre d'entrainement et ses nouveaux coéquipiers sans angoisses particulières. _"_Il n'y a pas de stress plutôt de l'impatience de découvrir une équipe et l'envie de reprendre l'entrainement après des vacances qui font du bien à la tête mais pour le corps il est temps de se remettre au travail car j'ai bientôt 30 ans donc il ne faut pas de trop grosses coupures. Je suis surtout heureux d'arriver dans un club où il y a de belles infrastructures."explique Quentin Bernard.

De son coté, l'autre petit nouveau, Alexandre Coèff découvre aussi le club. Il jouait la saison dernière au Gazelec Ajaccio, il est venu à Auxerre, parce qu'il a toute confiance en Jean-Marc Furlan avec qui il a travaillé quand il évoluait à Brest. "C’était tout naturel pour moi de le suivre. Encore plus dans un club historique comme Auxerre . _Mon objectif est de prendre du plaisir et d'être heureux sur le terrain_. Je ne connaissais pas du tout Auxerre avant mon arrivée. Cela va être aussi sympa de découvrir la région et le vin" se réjouit le nouvel ajaiste.

Tout semble donc se mettre en place pour vivre une nouvelle saison . Une saison qui débutera le vendredi 26 juillet par un déplacement à Toulouse face au club de Rodez. En attendant toute l'équipe et le staff partent en stage samedi à Munster en Alsace.

