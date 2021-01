Reprise de la Coupe de France : un "cadeau empoisonné" pour les clubs amateurs basques

Alors que les clubs professionnels jouent cette semaine le 8e tour, avec l'entrée en lice de la Ligue 2, c'est à la surprise générale que le Ministère délégué aux Sports et la Fédération Française de Football ont annoncé ce mardi 19 janvier, en début de matinée, la reprise de la Coupe de France de football pour les clubs amateurs. Une annonce accompagnée de conditions qui ont vite fait déchanter ces dernier.

Protocole sanitaire renforcé

Le communiqué du Ministère indique que "le protocole sanitaire renforcé qu’elle (la FFF, ndlr) a proposé pour permettre la reprise de la Coupe de France de Football a été validé par le centre interministériel de crise du Gouvernement." La compétition peut donc reprendre pour les clubs amateurs le week-end des 29 et 30 janvier (6e tour). Au Pays Basque, seuls les Genêts d'Anglet et l'Aviron Bayonnais sont encore concernés.

C'est donc a priori une bonne surprise pour ces derniers, privés de compétition depuis quatre mois. Les équipes encore engagées dans cette Coupe de France, et elles seules, peuvent également reprendre les entraînements avec contacts et oppositions, ce dont elles étaient privés depuis la fin octobre. Sauf que le communiqué du Ministère et la FFF précisent que cette reprise doit se faire "dans le strict respect du protocole validé par les autorités sanitaires."

Pas de dérogation au couvre-feu

Et c'est là que le sourire se crispe pour se transformer en soupe à la grimace. _"Sur le papier c'est une bonne nouvelle parce qu'_on peut penser qu'on est en train d'entrevoir le bout du tunnel, explique Nicolas Reyterou, directeur administratif des Genêts d'Anglet. Maintenant, dans les conditions où est proposé la reprise de cette coupe de France _c'est un cadeau empoisonné."Laurent Dauriac, l'entraîneur de l'Aviron Bayonnais ne dit pas autre chose : "de par les circonstances du moment, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle."_

Le protocole sanitaire de la Fédération Française de Football pour la reprise de la Coupe de France pour les clubs amateurs - FFF

En effet, les clubs amateurs, contrairement aux sportifs professionnels et ceux de haut niveau, n'auront pas de dérogation pour s'entraîner ni jouer après le couvre-feu à 18h. Or, par définition, les joueurs amateurs ont une activité professionnelle pendant la semaine. Nicolas Reyterou explique que "90% du groupe est employé dans des sociétés (...) Nous pourrions nous entrainer que samedi et dimanche matin avec le groupe complet ce qui ferait deux séances uniquement avant la rencontre."

"Des intérêts économiques"

Même son de cloche de la part de l'entraîneur de l'Aviron Bayonnais : "on essaie de s'organiser, mais tout paraît très très compliqué pour ce retour à la compétition (...) Je suis en train de voir si on peut s'entrainer entre midi et deux heures avec l'accord des employeurs, mais visiblement on ne peut pas." Pour le technicien, comme pour le dirigeant angloy, on met en danger les joueurs qui sont à court de compétition.

"Il doit y avoir des enjeux, des intérêts économiques que l'on ne maîtrise pas... que l'on connaît quand même... Mais _il ne faudrait pas que ce soit au détriment de la santé physique des joueurs_. J'ai l'impression que l'on s'en fout un peu", s'agace Laurent Dauriac, qui fait allusion aux contrats de partenariats passés par la Fédération avec les annonceurs de la coupe de France.

Tests PCR et équité sportive

L'organisation des matchs s'annonce également compliquée pour les clubs amateurs avec l'obligation pour les joueurs de passer des tests PCR 3 jours avant la rencontre et un test antigénique le jour même. "On vient de nous pondre un protocole tel que doivent le réaliser les équipes professionnelles, sauf que nous ne sommes pas dotés des mêmes moyens", réagit l'entraîneur bayonnais. "On a pas de médecin salarié au club qui est capable de faire passer les test et qui est capable de donner les résultats dans la minute", complète Nicolas Reyterou.

Et puis "on se demande où est l'équité sportive," renchérit le dirigeant. Les Genêts doivent en effet accueillir Feytiat, une équipe du département de la Vienne qui doit effectuer 5h de route pour venir sur la côte basque avec là encore l'impossibilité de déroger au couvre-feu entre 18h et 6h. "On veut bien militer pour une reprise des compétitions mais dans des conditions optimum qui respectent cette équité sportive."

"On va susciter plus de colère qu'autre chose"

A ce stade de la compétition, en raison des conditions sanitaires, la FFF a décidé de dissocier clubs amateurs et professionnels, contrairement aux usages, justement à cause des différences qui opposent ces deux mondes et ne leur permettent pas de s'adapter pareillement. Ils jouent chacun de leur côté pour le moment. Mais pour que la coupe de France garde tout son sens et ne devienne pas une seconde coupe de la Ligue (réservée aux professionnels), encore faut-il qu'ils puissent s'affronter, comme prévu, à partir des 16e de finale.

Le calendrier prévisionnel de la Coupe de France de Football 2020/2021 - FFF

D'où l'urgence de faire reprendre la compétition dans des conditions très compliquées. "On pousse vraiment les gens à bout, _on les met devant le fait accompli,_exprime calmement Laurent Dauriac. On va susciter beaucoup plus de colère qu'autre chose."