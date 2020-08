Reprise de la L1: Gérard Lopez et le LOSC ne pensent qu'au podium

Pour Gérard Lopez, surnommé affectueusement par Noël le Graët, l’acrobate du financement , termine 4eme au lieu de 3eme de la L1 suite à la crise sanitaire représentent des pertes à hauteur de 40 ME. Son directeur général Marc Ingla a conscience que Lille devra tout faire pour viser le haut possible mais il refuse de se faire des pronostics " Nous étions lancé, on en a gardé un goût amer mais on reste ambitieux. On regarde vers le haut du tableau mais c'est difficile de dire à quelle hauteur on pourra se situer."

La volonté de jouer sur 2 tableaux

Ingla ne le dit pas clairement, mais Lille voudra bien sûr terminer sur le podium de la Ligue un. Mais pas question pour autant de mettre de côté la Ligue Europe dont le tirage au sort de la phase de poule sera effectué Le 2 octobre à Athènes. le milieu de terrain Benjamin André tient à cette compétition " La Ligue Europa c'est important pour le club, pour l'équipe, pour les supporters. je l'ai vécu avec Rennes il y a deux ans, c'est une compétition compliquée mais on peut rêver d'aller loin, on veut s'offrir de belles affiches. De grosses cylindrées jouent cette coupe d'Europe."

Jonathan David le joueur le plus cher de l'histoire du club

La Ligue Europa, une compétition dans laquelle s'est révélé la saison dernière la recrue phare de l'été lillois: l’ancien attaquant de la Gantoise, Jonathan David, transféré pour 30 millions d'euros après le départ de Victor Oshimen à Naples pour 81 millions d'euros. Le jeune canadien est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du LOSC. Titulaire dimanche en amical face à Brest , associé au turc Yilmaz, il n’a dû patienter qu’une petite demi heure pour inscrire son premier but au Stade Pierre Mauroy. "Venir à Lille était ma priorité, ici je vais pouvoir continuer à jouer pour progresser. Le projet du club m'a séduit. J'ai tout ici pour devenir meilleur. Le montant du transfert ne me met pas de pression supplémentaire. "

Seulement 300000 euros pour attirer Lihadji

Pour performer et rassurer la DNCG, le LOSC va donc poursuivre cette politique de trading de joueurs: Repérer de jeunes talents pour réaliser des plus-values financières une, deux ou trois saisons plus tard. Cet été, cette philosophie a permis au LOSC d'attirer le très talentueux, Isaac Lihadji, âgé seulement de 18 ans, qui a refusé de signer son premier contrat pro à Marseille. Lille n’a eu besoin que de verser 300000 euros à l’OM au titre d’indemnité de formation, pour transférer le jeune joueur qui sait qu'il aura dans le nord le temps de jeu nécessaire pour franchir de nouveaux paliers: "Le LOSC fait confiance aux jeunes, je sais qu'avec le coach Christophe Galtier je vais continuer ma progression. C'était important pour moi et ma famille."