Reprise de la Ligue 1 : l'ASSE, une plongée dans l'inconnue

La saison 2019/2020 n'a pas pu être conduite à son terme à cause de la crise sanitaire et cela a peut-être été un mal pour un bien pour l'AS Saint-Étienne. Dix-Septième du championnat au moment de l'arrêt des compétitions, les Verts ont sauvé leur place parmi l'élite du football français. C'est la première fois depuis 10 ans que l'ASSE ne termine pas dans le top 10 de la Ligue 1 (en 2009/2010 les Verts avaient terminé 17e). Seule la Coupe de France et cette finale perdue contre le PSG le 24 juillet a apporté un peu d’éclaircie dans cette saison morose.

Puel attendu au tournant

Débarqué dans le Forez en cours de saison (le 04 octobre) pour redresser la barre après un début de saison catastrophique sous Ghislain Printant, Claude Puel n'a que très partiellement réussi sa mission. La victoire dans le derby face à Lyon (1-0 le 06 octobre 2019), deux jours à peine après sa nomination, n'a pas eu l'effet escompté et le club n'a jamais vraiment réussi à enchaîner des bonnes performances.

Nommé manager général, l'ancien coach de Monaco, Lille et Nice dispose des pleins pouvoirs sportifs dans le Forez. Même si la préparation a été scindée en deux par la finale de la Coupe de France, Claude Puel, a cette année, eu le temps d'imposer sa griffe et ses préceptes. Les résultats sont pour l'instant en demi-teinte si l'on en juge par les résultats des matchs de préparation avec quatre victoires et trois défaites.

Le pari de la jeunesse

Une préparation marquée notamment par le divorce consommé avec Stéphane Ruffier bouté hors de la hiérarchie des gardiens pour la nouvelle saison et la mise à l'écart de Ryad Boudebouz, Whabi Khazri et Yann M'Vila pour le stage à Dinard (Ille-et Vilaine). Ces quatre-là sont les plus gros salaires du club et le club souhaitent alléger sa masse salariale.

Dans ce contexte, des jeunes de la pouponnière stéphanoise commencent à émerger. Wesley Fofana, Mahdi Camara, Zaydou Youssuf ont déjà eu l'occasion de montrer de belles promesses sous la maillot vert la saison dernière. Cette année cela pourrait être le tour de Stefan Bajic (gardien), Aïmen Moueffek (milieu), Lucas Gourna-Douath (milieu) et Maxence Rivera (attaquant).

Adil Aouchiche en étendard

Dans cette logique de faire progresser des jeunes au plus haut niveau, l'AS Saint-Étienne a fait le pari de recruter Adil Aouchiche. Le milieu de terrain offensif de 18 ans est pour le moment la recrue phare des Verts. Arrivé libre en provenance du Paris Saint-Germain, il est le symbole du projet sportif de Claude Puel et est très attendu par les supporters. Sera-t-il en capacité d'assumer cette attente et de confirmer son potentiel au plus haut niveau ? Il faudra sans doute se montrer patient.

Du mouvement attendu pendant le mercato

Avec Adil Aouchiche, seuls Jean-Philippe Krasso (Épinal) et Yvan Neyou (prêt de Braga au Portugal) ont pour le moment rejoint l'AS Saint-Étienne cet été. Le mercato a rouvert ses portes ce samedi 15 août. Il se clôturera le 05 octobre. Les clubs ont donc sept semaines pour se renforcer.

Les Verts se mettront sans doute en quête d'un défenseur central, d'un ou deux latéraux, d'un milieu de terrain expérimenté au profil défensif et d'un attaquant. Mais c'est peut-être du côté des départs que le marché des transferts de l'ASSE pourrait être agité. Denis Bouanga, meilleur Stéphanois la saison dernière (10 buts) est convoité. En cas d'offre importante, il sera difficile de le conserver dans le Forez.