Reprise de la Ligue 1 : le FC Metz veut lentement mais sûrement poursuivre son ascension

15e la saison passée, le FC Metz repart donc pour une nouvelle aventure en Ligue 1. L'ancien promu grenat vise pour ce nouvel exercice un nouveau maintien, et une progression dans ses résultats. Lors du dernier championnat, le club à la Croix de Lorraine avait notamment réalisé un début de phase retour tonitruant (cinq victoires, deux nuls et deux défaites). Pour le coach messin, Vincent Hognon, l'équipe " a les moyens de faire aussi bien voir mieux ", lors de l'entame de la saison 2020-2021. D'autant que la campagne de préparation a été plutôt séduisante, avec une seule défaite.

De la continuité et quelques paris

Le recrutement messin pour cette nouvelle saison avait déjà commencé en hiver dernier, avec les arrivées de Dylan Bronn et de Vincent Pajot, qui ont déjà beaucoup apporté au collectif grenat. Cet été, le FC Metz a aussi misé sur certains bons éléments de la Ligue 2 et du National : l'ancien Troyen Warren Tchimbembé, l'ancien Nancéien Vagner Dias et l'ancien Palois Lamine Gueye.

Côté départs, le club à la Croix de Lorraine a laissé filer son capitaine courage Renaud Cohade, et son créateur Marvin Gakpa. Il s'attend aussi à voir partir son meilleur buteur Habib Diallo. Le Sénégalais dispose d'un bon de sortie et il intéresse plusieurs clubs anglais et allemands. Mais le président du FC Metz, Bernard Serin attend une proposition digne de ce nom (entre 15 et 20 millions d'euros).

Vincent Hognon, un coach qui prend de l'épaisseur

Arrivé au FC Metz durant l'été 2018, en tant que second adjoint, Vincent Hognon s'est vu confié, en décembre 2019, le poste d'entraîneur par intérim, lors du retrait pour raisons familiales de Coach Antonetti. Nommé numéro 1, après la montée en Ligue 1, le technicien lorrain a connu des débuts difficiles dans l'élite, mais il a rapidement appris de ses erreurs. Il est très proche de ses joueurs et à l'écoute de son groupe.

Durant l'été 2020, son adjoint, l'expérimenté Jean-Marie de Zerbi a décidé de prendre du recul et de quitter les rives de la Moselle. Plus sûr de lui, Vincent Hognon a décidé de ne pas le remplace. Il pourra aussi compter sur le soutien de Frédéric Antonetti, devenu manager général. Durant la campagne estivale de préparation, le Corse a été revu en Lorraine, après prés de 18 mois d'absence, au cours de laquelle il a été au chevet de sa femme malade. Cette dernière s'est éteinte au début de l'été.

Une nouvelle tribune bientôt prête

Elle aurait dû être inaugurée pour le premier match de la saison à domicile, contre Monaco, le 30 août prochain, mais la crise sanitaire et le confinement sont passées par là. La nouvelle tribune Sud de St Symphorien devrait être prête pour début 2021. C'est l'un des grands projets du président Serin, avec le nouveau centre d'entraînement de Frescaty, ouvert depuis un an.

Une reprise décalée

Le FC Metz attendra une semaine supplémentaire avant d'entamer son championnat de Ligue 1. Ce dimanche 23 août, les Grenats devaient affronter le PSG au Parc des Princes, mais les Parisiens auront d'autres chats bavarois à fouetter ce jour là. Le premier match des protégés de Vincent Hognon aura donc lieu le dimanche 30 août à 15 heures, face à l'AS Monaco. La saison passée, les Messins avaient battu le club de la Principauté par 3 à 0.