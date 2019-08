Reprise de la Ligue 1 : le maintien, terre promise de la "Team pirates" du Stade Brestois

Après six ans passés en Ligue 2, le Stade Brestois est de retour en Ligue 1. Si le staff a changé, l'équipe qui avait enflammé la Ligue 2 a peu changé et veut arracher le maintien.

Brest, France

Tout a basculé le 9 mars 2013. Battu 1-0 à Francis-Le Blé par Toulouse, le Stade Brestois a débuté ce soir-là sa funeste série de onze défaites le conduisant en Ligue 2. Le hasard étant coquin, il retrouve l'élite en recevant... le Téfécé.

Le moment de vérité, où Brest devra démontrer que l'état d'esprit lui ayant fait dominer la Ligue 2, que sa préparation cohérente et que son mercato bien géré peuvent lui permettre de sauter le pas.

Jamais Brest n'a payé aussi cher pour se renforcer. Le convoité latéral gauche Romain Perraud (ex-Nice) a signé en échange de 2,5 millions d'euros et le récupérateur Ibrahima Diallo (ex-Monaco) est revenu à Brest contre un chèque de 2 millions.

À l'heure de tous les possibles, ils s'inscrivent comme titulaires dans une équipe dont la tactique s'inscrit dans la lignée de celle de Jean-Marc Furlan. Olivier Dall'Oglio, le nouvel entraîneur, a bien fait attention de ne pas tout chambouler, pour ne pas briser cette alchimie.

Seul le flanc gauche a changé

L'équipe étant - presque - la même, sa volonté de maîtriser la balle n'a pas non plus changé. Les cinq matchs de préparation (quatre victoires et un nul) ont révélé un onze qui va beaucoup s'appuyer sur ses ailiers pour servir Gaëtan Charbonnier, auteur de 27 buts l'an passé. Il faudra que les automatismes se fassent rapidement sur le flanc gauche, entre les prometteurs Perraud et Grandsir.

Les matchs de l'été ont aussi servi à se mettre, défensivement, à la page. En Ligue 1, les équipes cherchant à jouer malgré leur marge de manœuvre réduite sont aussi celles qui encaissent beaucoup. Les sept éléments défensifs appelés à démarrer contre Toulouse n'ont en cumulé... qu'une seule minute de vécu en Ligue 1, championnat plus rapide, plus physique et sans doute un peu plus roublard.

En raison d'un dernier mois de compétition qui fait froid dans le dos, le Stade Brestois devra attaquer pied au plancher. Battu seulement 26 fois lors des trois dernières saisons, s'il réapprend à subir le jeu et sait gérer les moments moins fastes, alors il a toute ses chances pour se maintenir. Les 9.000 abonnés de Francis-Le Blé y croient.