Reprise de la Ligue 1 : le SCO d'Angers veut poursuivre sa progression dans l'élite

Angers va lancer sa sixième saison en Ligue 1 ce samedi avec un déplacement à Dijon pour la première journée. L'effectif de Stéphane Moulin n'a pas beaucoup évolué mais a gagné en qualité avec les arrivées de Paul Bernardoni et Souleyman Doumbia. Le SCO est armé pour jouer le milieu de tableau.

Avec une 11e place à la fin de la saison dernière, stoppée en mars dernier à cause de la pandémie de Covid-19, Angers continue sa progression parmi l'élite et va attaquer sa sixième saison en Ligue 1. Les Angevins se déplacent à Dijon ce samedi. L'équipe ne bouge quasiment pas et les joueurs commencent à bien se connaître, ce qui peut pousser le SCO à rêver d'une place en milieu de tableau cette saison.

Un mercato un peu timide

Le club a enregistré la venue de Paul Bernardoni, recruté à Bordeaux pour 7 millions d'euros. L'ancien portier de Nîmes va faire du bien à cette équipe angevine. "Il est prêt", a estime Stéphane Moulins en conférence de presse après le match amical face à Saint-Étienne le 15 août dernier.

Le club a fait signer également un jeune joueur en provenance du Paris FC, Kevin Bemanga. Ce milieu offensif de 22 ans originaire de la région parisienne est passé d'un club de D4 espagnole au Paris FC, avant d'atterrir à Angers.

Le défenseur Souleyman Doumbia est lui arrivé en prêt un peu plus tôt lors du mercato de janvier 2020, il a déjà disputé cinq rencontres de Ligue 1 avec le maillot blanc et noir. L'Ivoirien est donc transféré définitivement et occupera le flanc gauche de la défense du SCO.

Le coach, Stéphane Moulin, est en tout cas toujours là et va attaquer sa dixième saison sur le banc angevin. Seuls petits bémols dans le mercato du SCO, les départs à prévoir de Rayan Aït-Nouri et de Baptiste Santamaria, deux cadres dans le 11 titulaire d'Angers.

Une préparation soignée

Les Angevins n'ont pas eu de cas de Covid-19 dans l'équipe, ce qui leur a permis de bien se préparer pour cette nouvelle saison. Ils ont disputé sept matchs amicaux entre le 22 juillet et le 15 août, avec un bilan de trois victoires, deux nuls et deux défaites. Stéphane Moulin a fait un bilan de ces matchs de préparation : "On doit rendre les matchs serrés pour qu'ils basculent en notre faveur", estime-t-il après le dernier match amical du SCO face à Saint-Étienne (victoire 1-0).

La préparation est "plutôt bien, on a réussi à faire ce qu'on souhaitait", se satisfait le coach même s'il trouve qu'il "manque encore un peu de préparation physique".

La première journée face à Dijon devrait être équilibrée mais armée d'un Pereira Lage et de Bahoken toujours là, cette équipe d'Angers peut en surprendre plus d'un.