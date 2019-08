Reprise de la Ligue 1 : le point, club par club, pour la saison 2019/2020

Le coup d'envoi de la saison 2019/2020 est en vu. Il aura lieu ce vendredi à 20h45 avec un premier match entre Monaco et Lyon.

France Bleu vous propose de faire le point, équipe par équipe afin de tout savoir avant la reprise du championnat français.

Amiens

Avec un nouvel entraîneur inconnu dans l'Hexagone, et un mercato qui interroge, Amiens peut s'inquiéter cette saison. Car le pensionnaire du stade de la Licorne a fait des paris, tant dans son nouveau coach, Luke Elsner qui a le même âge que certains joueurs, que dans un effectif qui n'a pas vraiment bougé, si ce n'est l'arrivée de l'expérimenté Christophe Jallet. Si cela fonctionne, Amiens pourrait se maintenir tranquillement. Sinon, attention à la chute...

► La présentation complète de l'équipe

Angers

Objectif maintien pour Angers. Le SCO d'Angers veut rester dans l'élite du football français. Avec un recrutement plutôt malin et un entraîneur habitué à ce genre d'objectifs il semble que l'objectif soit réalisable pour les Angevins.

Cette équipe, qui a recruté beaucoup de jeunes joueurs et notamment sur le plan offensif, pourrait être l'une des bonnes surprises de la saison.

► La présentation complète de l'équipe

Bordeaux

S'ils sont ambitieux, les Bordelais doivent faire avec un budget low-cost. Hormis l'arrivée de Laurent Koscielny, les quelques recrues n'ont pas séduit les supporters qui émettent de plus en plus de doutes à propos des nouveaux propriétaires du club.

L'entraîneur portugais, Paulo Sousa, d'un naturel optimiste, estime que la préparation ratée de cet été est normal car il faut du temps pour construire "une culture". Il promet que les Girondins seront meilleurs dès la rentrée.

Brest

Le premier match de la saison ressemble à un moment de vérité, où Brest devra démontrer que l'état d'esprit lui ayant fait dominer la Ligue 2, que sa préparation cohérente et que son mercato bien géré peuvent lui permettre de devenir une équipe installée en Ligue 1.

L'équipe est resté semblable à celle de l'an passé et si Gaëtan Charbonnier continue à être aussi performant (meilleur buteur de Ligue 2 l'an passé) alors le club pourrait bien atteindre le maintien, terre promise du Stade Brestois.

► La présentation complète de l'équipe

Dijon

Le barragiste de l'an passé veut, cette année encore, parvenir à se maintenir dans l'élite du football français. Avec un nouvel entraîneur en la personne de Stéphane Joubard et un mercato où les meilleurs Dijonnais sont partis cela pourrait être une mission difficile. Le maintien pourrait bien se jouer jusque dans les dernières minutes du championnat pour le club de Dijon.

Lille

Tous semble sourire au LOSC, après une saison exceptionnelle où les nordistes ont fini deuxième du classement, le club a réussi à vendre ses meilleurs éléments, tout en recrutant pour garder une équipe compétitive. Côté financier et côté sportif, tout semble bon pour Lille. Il faudra toutefois faire attention car les concurrents directs (Lyon, Saint-Étienne etc.) se sont renforcés et il paraît compliqué de finir cette saison sur le podium de Ligue 1, néanmoins ils pourraient réussir à se qualifier en Coupe d'Europe.

Lyon

Avec un nouvel entraîneur en la personne de Sylvinho et l'arrivée de Juninho en tant que directeur sportif, l'Olympique Lyonnais a pris des airs de Brésil. Le départ de plusieurs cadres a été plus ou moins compensé par un recrutement intelligent.

L'objectif est clair pour Lyon, il faut réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions. Il va falloir que le nouveau staff parvienne à recréer un collectif et apporter un style de jeu à cette équipe rhodanienne, pas une mince affaire.

► La présentation complète de l'équipe

Marseille

Les Marseillais veulent se rattraper d'une saison 2018/2019 ratée. Au revoir Rudi Garcia et bonjour au nouveau coach, André Villas-Boas. L'OM n'a pas eu beaucoup de marge de manœuvre pour recruter. Le club phocéen a quand même réussi à signer Dario Benedetto et Alvaro Gonzalez. Néanmoins sans un changement radical dans le jeu, les Marseillais pourraient bien vivre une nouvelle saison décevante.

► La présentation complète de l'équipe

Metz

Les Messins ne veulent pas faire le yoyo. Ils veulent s'installer en Ligue 1 durablement et pour cela les dirigeants ont mis les moyens. Le staff s'est renforcé et le recrutement s'est tourné vers des jeunes talentueux.

Le FC Metz peut espérer réussir à ce maintenir, mais il faudra pour cela être plus efficace que pendant la préparation. Cependant la continuité tactique proposé par le coach messin pourrait être l'un des atouts de cette équipe.

► La présentation complète de l'équipe

Monaco

L'été a été (pour le moment) tranquille à sur le Rocher. À l'heure actuelle, seulement deux recrues ont été signées mais d'autres devraient être actés. Pas beaucoup de mouvement non plus du côté des départs. Au final, on prend les mêmes et on repart pour une nouvelle saison qui pourrait être compliquée.

Cependant, la saison passée ne pourrait être qu'une erreur de parcours (Monaco avait frôlé la relégation) et avec le talent présent dans l'effectif de Monaco l'objectif clairement annoncé est de retrouver la Ligue des Champions. Une saison intéressante en perspective du côté de la Principauté.

► La présentation complète de l'équipe

Montpellier

Si officiellement l'objectif est le maintien, Montpellier, en secret, rêve d'une place européenne. En conservant l'essentiel de son ossature, et en ayant frappé deux grands coups d'entrée, avec les arrivées des milieux de terrain Téji Savanier (Nîmes) et Jordan Ferri (Lyon), le MHSC a réalisé une intersaison quasiment parfaite.

Les hommes de l'entraîneur Michel Der Zakarian pourraient faire figure d'outsiders en Ligue 1.

► La présentation complète de l'équipe

Nantes

Encore une saison instable pour le FC Nantes ? Cela semble bien parti avec le départ pendant l'inter-saison de Vahid Halilhodzic et l'arrivée de Christian Gourcuff. Si le père de Yoann est habitué à ce genre de situation il faudra, en plus de gérer un contexte difficile en interne, créer un collectif avec toutes les recrues arrivées à La Beaujoire.

Au vue de cette instabilité, difficile donc de pronostiquer la saison de Nantes.

Nice

L'intersaison ne s'est pas très bien passée du côté de Nice. Le rachat du club semble acté, mais n'est pas encore effectif. Conséquence directe au niveau du mercato, aucune recrue n'a été signée, et Patrick Vieira, l'entraîneur, s'impatiente.

De plus les matchs de préparation se sont tous soldés par des défaites très inquiétantes. Mais le futur propriétaire veut faire de Nice un club très compétitif, au même niveau que Lyon ou le PSG. De quoi espérer un futur meilleur, en passant peut-être par une saison 2019/2020 compliquée.

► La présentation complète de l'équipe

Nîmes

Pour sa deuxième année en Ligue 1, le Nîmes Olympique, plus petit budget du championnat (25 millions) va devoir montrer les crocs plus que jamais. Le contexte n'est pas rassurant : plusieurs joueurs emblématiques sont partis cet été et le recrutement n'est pas simple.

Nîmes va d'abord jouer le maintien et beaucoup pensent qu'il faudrait un miracle pour faire aussi bien que la saison passée où les Crocos avaient terminé 9e du classement.

► La présentation complète de l'équipe

Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain est programmé pour remporter au moins la Ligue 1. Mais pour le club francilien les regards sont plutôt tournés vers la Ligue des champions où les Rouge et Bleu veulent faire mieux que les années passées. Les Parisiens vont également tout faire pour remettre la main sur la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, perdues l'an passée.

Avec des recrues sobres mais talentueuses et le retour du directeur sportif Leonardo, le Paris Saint-Germain pourrait franchir un nouveau palier cette saison et il est difficile de trouver quelqu'un qui puisse ravir le championnat au PSG.

► La présentation complète de l'équipe

Reims

On prend (quasiment) les mêmes et on recommence. L'effectif de Reims, promu l'an dernier, n'a pratiquement pas bougé pendant l'intersaison, et l'équipe va essayer de faire aussi bien que l'an passé avec sa belle huitième place. Cependant la deuxième saison est toujours plus compliquée que la première et les Rémois vont être plus attendus que par le passé.

À noter, l'arrivée du gardien, international serbe, Predrag Rajkovic qui a un fort potentiel et est une excellente recrue au poste de portier.

Rennes

Après une saison prolifique l'an dernier, avec notamment un 8e de finale en Europa Ligue, un quart de finale en Coupe de la Ligue et un trophée en Coupe de France, l'objectif cette saison est de continuer sur la lancée et si possible de passer un nouveau cap.

Avec un recrutement intelligent, qui mélange expérience et jeunesse, le club veut se faire un nom sur la scène européenne et compte bien sur ses nouveaux joueurs pour y arriver.

► La présentation complète de l'équipe

Saint-Étienne

Quatrième la saison passée, l'ASSE devra faire cette saison sans l'entraîneur Jean-Louis Gasset, l'un des principaux artisans du retour des Verts au premier plan. Si Cabella et Subotic sont partis, les arrivés de Boudebouz, Bouanga et Moukoudi font que Saint-Étienne a encore les armes pour être dans la course à l'Europe.

Il faudra confirmer la bonne saison passée, et bien gérer la fatigue des matchs de Ligue Europa.

► La présentation complète de l'équipe

Strasbourg

Avec seulement deux départs majeurs pour deux arrivées, le Racing, à la demande de son entraîneur Thierry Launey, n'a quasiment pas changé son effectif. Une stabilité assumée, avec l'espoir d'être compétitif à la fois en coupe d'Europe et en championnat. Si les objectifs sont officiellement maintenus secret, il semble que le Racing va dans un premier temps essayer de se maintenir.

Strasbourg ayant effectué son premier match officiel le 25 juillet lors du 2e tour de qualification pour l'Europa League, il faudra faire attention en fin de saison a ne pas accumuler trop de fatigue.

► La présentation complète de l'équipe

Toulouse

À l'orée de la nouvelle saison, on peut se dire que le mercato toulousain est plutôt réussi : Wesley Saïd, William Vainqueur et Jean-Victor Makengo sont arrivés dans la ville rose. Reste à voir si malgré ce bel effectif, le collectif va enfin fonctionner ou alors si, comme depuis quelques années, le Téfécé va jouer le maintien.