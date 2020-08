Alors qu'une nouvelle saison de Ligue 1 reprend ce week-end, l'AS Monaco peine encore pour se reconstruire et retrouver l'Europe qui l'a fait tant briller. Avec un nouvel entraîneur, un nouveau directeur sportif et une nouvelle stratégie, l'ASM vise encore et toujours le haut du tableau cette année.

Reprise de la Ligue 1 : l'AS Monaco se reconstruit et parie sur les jeunes

Federico Guerra Moran / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ben Yedder et ses coéquipiers lors de leur match de préparation contre l'AZ Alkmaar.

Monaco continue sa reconstruction. Après deux dernières saisons très décevantes et des désillusions au niveau des joueurs recrutés, l'ASM change de stratégie. Un nouvel entraîneur est arrivé sur le Rocher fin juillet, le Croate Niko Kovac, un nouveau directeur sportif aussi, Paul Mitchell et un nouveau centre d'entraînement flambant neuf doit sortir de terre ces prochains jours.

Le nouveau coach Niko Kovac et le nouveau directeur sportif Paul Mitchell ont été présentés à la presse fin juillet. © AFP - Mandoga Media / PICTURE ALLIANCE / DPPI via AFP

Niko Kovac arrive du Bayern Munich où il a réalisé en tant qu'entraîneur le doublé championnat-Coupe d'Allemagne lors de la saison 2018-2019 avec près de 70% de victoire. Autant dire que Monaco s'est trouvé un coach de talent pour redresser la situation.

Arrivé en même temps que lui, Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif n'est pas un novice dans le milieu. Il était directeur technique de la division football de Red Bull, supervisant les différents clubs de la marque (Leipzig, New York, Bragentino), après avoir été responsable du recrutement et du développement du RB Leipzig.

Mercato pour le moment réussi

L'arrivée d'Axel Disasi est l'une des bonnes pioches de ce mercato monégasque. Le jeune défenseur de 22 ans arrive de Reims où il a brillé l'an dernier. Monaco avait largement besoin de renforcer sa défense, très perméable la saison dernière avec 44 buts encaissés (la 17e défense du championnat). Disasi est donc une excellente recrue pour Monaco et il sera sans doute aligné très régulièrement aux côtés de Benoît Badiashile, très convaincant l'année dernière, en charnière centrale.

Le club a aussi recruté du staff pour entourer le nouveau coach croate. Un nouvel entraîneur des gardiens, Vatroslav Mihacic, est donc arrivé mi-août pour parfaire la préparation des portiers monégasques.

Miser sur les valeurs sûres

Au niveau de l'effectif, le club du Rocher peut toujours compter sur les valeurs sûres des précédentes saisons. L'attaquant russe Aleksandr Golovin est toujours là, tout comme Wissam Ben Yedder et Benjamin Lecomte. Même s'il n'est pas exclu que Monaco reçoive une belle offre pour Ben Yedder de la part de clubs européens, l'international français devrait porter le brassard cette saison s'il reste.

En revanche, Niko Kovac ne compte plus sur certains cadres, qui ont été mis de côté juste avant le stage de pré-saison. C'est le cas notamment de Stevan Jovetic, Jemerson ou encore Cesc Fabregas. L'optique est de dégraisser l'effectif conséquent et de parier sur l'Academy, le centre de formation de l'AS Monaco.

Les jeunes vont avoir plus de place

Le club fait la part belle cette année aux jeunes puisque dès janvier, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni est arrivé de Bordeaux, et Youssouf Fofana de Strasbourg. Pellegri et Geubels, eux, reviennent de blessure et pourraient avoir leur chance dans ce groupe rajeuni.

Monaco se tourne également un peu plus vers son centre de formation en faisant signer des contrats pro à de jeunes joueurs prometteurs, tel que Jonathan Bakali.

Une préparation mitigée

Monaco a été épargné par les cas de Covid-19 et a pu réaliser une bonne préparation. Elle n'avait pourtant pas très bien commencé avec le limogeage surprise de son entraîneur espagnol Robert Moreno mi-juillet. Le technicien ne sera resté que six mois sur le Rocher et aura disputé 13 matchs.

Depuis l'arrivée de Niko Kovac, l'équipe a disputé quatre matchs amicaux, avec un bilan mitigé de deux victoires, un nul et une défaite. Le point positif c'est que les Monégasques ont marqué à chaque rencontre et n'ont encaissé que trois buts. De là à dire que tout va bien à Monaco ? Il faudra attendre un peu pour voir si la méthode Kovac a porté ses fruits.

Sauf surprise, l'ASM devrait jouer en 4-3-3, avec Thouaméni en sentinelle devant la charnière Badiashile-Disasi et Ben-Yedder en pointe. Autant dire qu'avec ces éléments, l'AS Monaco devrait, au moins, se faire une place dans le haut du classement cette saison.