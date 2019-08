Reprise de la Ligue 1 : pour vous le plus beau maillot de la saison est celui du FC Metz

Pendant plusieurs semaines vous avez pu voter pour élire le plus beau maillot de la saison 2019/2020. Et au final, le plus beau maillot pour la saison 2019/2020 est celui du promu, le FC Metz. Viennent ensuite celui de Strasbourg, puis celui du Paris Saint Germain.