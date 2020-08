Reprise de la Ligue 1 : retard à l'allumage prévu pour le Paris-Saint-Germain

Ce week-end, le PSG ne va pas participer à la première journée de championnat de Ligue 1. Et pour cause, le club de la capitale joue la finale de la Ligue des Champions ce dimanche face au Bayern Munich à 21h. Sur la scène nationale, Paris va avoir du retard à l'allumage pour sa saison 2020-2021.

C'est le charme de la Ligue 1, débuter sa saison le week-end de la finale de la Ligue des Champions. Ce vendredi débute la nouvelle saison et Paris ne sera pas sur la ligne de départ. Le champion de France en titre, joue dimanche face au Bayern Munich à 21h.

Les Parisiens n'ont absolument pas la tête au championnat national. Le contour de l'effectif est connu mais pour le reste le flou est de mise pour un club qui jouera son premier match le 30 août prochain à Lens à 21h pour la deuxième journée de championnat.

Des départs déjà actés mais pas de recrue

Sage, très sage le PSG sur la première vague du marché des transferts, Paris n'a recruté aucun joueur depuis l'officialisation du transfert de Mauro Icardi. L'Argentin a paraphé un contrat de quatre ans avec le club de la capitale. Leonardo le directeur sportif, a levé l'option d'achat pour l'attaquant à 60 millions d'euros.

En revanche, le PSG enregistre une vague impressionnante de départ. Les joueurs en fin de contrat ont été transférés, comme Tanguy Kouassi (Bayern Munich), Thomas Meunier (Dortmund), Adil Aouchiche (Saint-Étienne) et Edinson Cavani (sans club pour le moment). Le capitaine Thiago Silva a juste prolongé de 2 mois mais il ne devrait pas rester. Idem pour Eric Maxim Choupo-Moting et le gardien remplaçant Sergio Rico qui prêtent main forte pour cet été avant peut-être de partir.

Pour l'instant, Paris n'a ciblé aucun poste de recrutement mais il semble qu'un milieu de terrain, un latéral droit, un attaquant ferait le plus grand bien au mercato parisien.

Toujours ambitieux mais un gros retard à l'allumage

Vainqueurs de tous les trophées possibles en France la saison dernière, le PSG est le grandissime favori pour la saison à venir. Un ogre qui va quand même partir avec surement un peu de retard. Entre le retour sur terre après la Ligue des Champions et l'arrivée de nouveaux joueurs qu'il faudra intégrer. Le PSG va surement voir la concurrence partir plus vite et plus fort avec plus de fraîcheur.

Le calendrier du PSG réserve d'ailleurs au club de la capitale un mois de septembre pas si simple. Entre le premier match au Parc des Princes face à Marseille (le 13 septembre) et un déplacement épineux à Nice (le 20 septembre), Paris peut connaître des premières secousses.