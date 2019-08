Reprise de la Ligue 1 : suivez Nice - Amiens sur France Bleu Azur

Nice, France

Allez on met les doutes et les interrogations au grenier et on se concentre sur le terrain ce samedi soir. L'OGC Nice reçoit Amiens à l'Allianz Riviera (20h) pour entamer son championnat. En attendant d'être fixé sur son avenir et de se projeter sur la saison, le Gym doit déjà soigner ses retrouvailles avec ses supporters, deux mois et demi après ce derby remporté 2-0 face à Monaco lors de la 38e et dernière journée de la saison 2018-2019.

Depuis, une seule nouvelle tête a rejoint le Gym cet été. Le jeune Khephren Thuram (18 ans) est pour le moment le seul renfort et Patrick Vieira l'a répété cette semaine, il en attend d'autres. Le fils de Lilian est bien dans le groupe, au contraire de plusieurs cadres de la saison passée (Benitez, Danilo, Atal et le jeune Diaby-Fadiga).

Encore cette saison, tous les matchs de l'OGC Nice sont à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur. Face à Amiens ce samedi soir, c'est Maxime Bacquié et Vivien Seiller qui vous font vivre cette rencontre